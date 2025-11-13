  • четвер

Клуб

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

FPV-дрон. Ілюстративне фото, «МикВісті»FPV-дрон. Ілюстративне фото, «МикВісті»

Мер Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Про це міський голова сказав у коментарі «МикВісті».

— Ми працюємо над захистом. Щоб ви розуміли, 95% FPV-дронів падають. Якби всі прилітали сюди, то нам був би капець, — сказав Сергій Бичков.

Попри це майже щодня певна кількість FPV-дронів долітає до Очакова. Серед постраждалих — цивільні, місцеві жителі, їх домівки.

На думку міського голови, замість встановлення сіток треба забезпечити Очаків більшою кількістю РЕБів, оскільки це більш ефективний спосіб захисту від російських FPV-дронів.

— Дивіться, захисні сітки — це добре, але вони її пробивають. Перший дрон пробиває, другий заходить. Якщо стоїть сітка, то вони її бачать. Це зайва увага. Але я думаю, що краще забезпечити РЕБи — сучасні установки, які вже існують. Це кошти. Хай вони падають собі в воду чи кудись там в берег, ніж вони будуть літати шукати по місту наші сітки, — пояснив мер.

Після паузи він додав: «Але деякі питання в місцях, де треба повністю перекривати заїзд у місто чи якусь дорогу, бо там небезпечно. Там гатять так, що проїхати неможливо. Це вже інше питання».

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

Нагадаємо, на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, повідомив у коментарі «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Загалом перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

