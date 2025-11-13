«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів
Мер Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.
Про це міський голова сказав у коментарі «МикВісті».
— Ми працюємо над захистом. Щоб ви розуміли, 95% FPV-дронів падають. Якби всі прилітали сюди, то нам був би капець, — сказав Сергій Бичков.
Попри це майже щодня певна кількість FPV-дронів долітає до Очакова. Серед постраждалих — цивільні, місцеві жителі, їх домівки.
На думку міського голови, замість встановлення сіток треба забезпечити Очаків більшою кількістю РЕБів, оскільки це більш ефективний спосіб захисту від російських FPV-дронів.
— Дивіться, захисні сітки — це добре, але вони її пробивають. Перший дрон пробиває, другий заходить. Якщо стоїть сітка, то вони її бачать. Це зайва увага. Але я думаю, що краще забезпечити РЕБи — сучасні установки, які вже існують. Це кошти. Хай вони падають собі в воду чи кудись там в берег, ніж вони будуть літати шукати по місту наші сітки, — пояснив мер.
Після паузи він додав: «Але деякі питання в місцях, де треба повністю перекривати заїзд у місто чи якусь дорогу, бо там небезпечно. Там гатять так, що проїхати неможливо. Це вже інше питання».
Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
Нагадаємо, на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, повідомив у коментарі «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Загалом перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.
Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.
Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.
