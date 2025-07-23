На трасі у Запорізькій області збудували тунель проти дронів

На трасі в Запорізькій області збудували перший захисний тунель. Фото: Zprz.city.

Для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів в Запорізькій області збудували перший антидроновий тунель.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Zprz.city.

Його облаштували на одному з найнебезпечніших логістичних напрямків — Оріхівській трасі.

— Ми побудували першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі — її протяжність 6,5 кілометра. Це лише початок. У нас амбітний план — понад 200 кілометрів захищених шляхів у межах області. Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проєкту, — повідомив Іван Федоров.

Проєкт здійснюється за кошти Спільного оборонного фонду. А до робіт залучно зокрема бійців запорізької бригади, які поділилися бойовим досвідом, що ліг в основу інженерного рішення.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій, говориться у публікації.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.

Нагадаємо, у Києві розгорнули повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.