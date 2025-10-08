На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

На окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Віталій Кім повідомив, що за прикладом інших прифронтових міст в Миколаївській області також встановлюють автидронові сітки, однак у цілях безпеки не зазначив, де саме.

— Сітки на дорогах вже встановлюються. Тобто вони вже є на певних ділянках. Але ми не будемо казати, які конкретно. Такі плани є, ми їх реалізовуємо, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.