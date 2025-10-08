  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 15.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

На окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Віталій Кім повідомив, що за прикладом інших прифронтових міст в Миколаївській області також встановлюють автидронові сітки, однак у цілях безпеки не зазначив, де саме.

— Сітки на дорогах вже встановлюються. Тобто вони вже є на певних ділянках. Але ми не будемо казати, які конкретно. Такі плани є, ми їх реалізовуємо, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

Як пише сайт Texty.org.ua, такі захисні споруди першими почали використовувати російські війська. Вважається, що натягнути над дорогою рибальська сітка є ефективнішою, ніж сітка-рабиця, адже майже гарантує детонацію FPV-дронів.

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду
У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак
Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: поранені двоє енергетиків
Реклама

Читайте також:

новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: поранені двоє енергетиків
У Херсоні російські війська поранили двох жінок під час ранкових атак
Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

2 години тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні