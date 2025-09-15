Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині через атаку дрона поранено чоловіка

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

У неділю, 14 вересня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка внаслідок однієї з атак поранення дістав 68-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували, його стан медики оцінювали як стабільний.

За даними ОВА, на ранок постраждалого вже виписали з лікарні, надалі він проходитиме амбулаторне лікування. Також унаслідок удару було пошкоджено вантажний автомобіль.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська також здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.

Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, вісім поранених
Естонія виділить €100 млн на зброю для України, — міністр оборони
Президентка Генасамблеї ООН Бербок припустила можливість миротворчої місії в Україні
Президентка Генасамблеї ООН Бербок припустила можливість миротворчої місії в Україні
Естонія виділить €100 млн на зброю для України, — міністр оборони
Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, вісім поранених

