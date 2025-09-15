На Миколаївщині через атаку дрона поранено чоловіка
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:19, 15 вересня, 2025
-
У неділю, 14 вересня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дмитрівка внаслідок однієї з атак поранення дістав 68-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували, його стан медики оцінювали як стабільний.
За даними ОВА, на ранок постраждалого вже виписали з лікарні, надалі він проходитиме амбулаторне лікування. Також унаслідок удару було пошкоджено вантажний автомобіль.
Нагадаємо, що 13 вересня російські війська також здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.