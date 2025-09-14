Через удари дронів у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У суботу, 13 вересня, російські війська здійснили кілька атак на території Миколаївської області.

Зокрема, вони двічі застосували дрони FPV та обстріляли Куцурубську громаду з артилерії, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Іванівка внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Крім того, удар FPV-дроном зафіксовано по Галицинівській громаді. У селі Лимани пошкоджено приватне житло.

Також ворог двічі атакував FPV-дронами Очаків Очаківської громади. Інформації про поранених немає.

У цей же день сили протиповітряної оборони області вели бойову роботу, деталі нададуть згодом.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували територію Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів були пошкодженні житлові будинки.