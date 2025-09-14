Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    14 вересня, 2025

  • 13.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через удари дронів у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені будинки

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У суботу, 13 вересня, російські війська здійснили кілька атак на території Миколаївської області.

Зокрема, вони двічі застосували дрони FPV та обстріляли Куцурубську громаду з артилерії, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Іванівка внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Крім того, удар FPV-дроном зафіксовано по Галицинівській громаді. У селі Лимани пошкоджено приватне житло.

Також ворог двічі атакував FPV-дронами Очаків Очаківської громади. Інформації про поранених немає.

У цей же день сили протиповітряної оборони області вели бойову роботу, деталі нададуть згодом.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували територію Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів були пошкодженні житлові будинки.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині за добу обстріляли 28 населених пунктів: поранено чотирьох людей
Експрезидент Польщі Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників
На Миколаївщині збили два російські дрони
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині збили два російські дрони
Експрезидент Польщі Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників
На Херсонщині за добу обстріляли 28 населених пунктів: поранено чотирьох людей

З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay