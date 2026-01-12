Норвегія надасть Україні $400 млн, половина піде на енергетику

Норвегія надасть Україні 400 млн доларів. Фото: Х, Андрій Сибіга

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про надання Україні нового пакета фінансової допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.

Про це стало відомо на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, пише «Укрінформ».

За словами норвезького посадовця, половину цієї суми — 200 мільйонів доларів — спрямують на першочергові потреби, зокрема на закупівлю газу та відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури. Ще 200 мільйонів доларів Україна отримає як пряму бюджетну підтримку.

Еспен Барт Ейде наголосив, що кошти мають бути передані негайно, аби допомогти Україні пройти зимовий період і забезпечити стабільну роботу опалення та електропостачання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку зазначив, що Норвегія була серед перших країн, які оперативно відреагували на запит України щодо додаткових поставок газу. Восени уряд Норвегії вже надав енергетичну допомогу на близько 150 мільйонів доларів.

Крім того, Андрій Сибіга повідомив, що у 2026 році Норвегія планує спрямувати на підтримку України 8,4 мільярда доларів, зберігши рівень допомоги минулого року. Він також відзначив активну участь країни у програмі PURL.