 Норвегія надасть Україні 400 млн доларів

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -3.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -3.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Норвегія надасть Україні $400 млн, половина піде на енергетику

Норвегія надасть Україні 400 млн доларів. Фото: Х, Андрій СибігаНорвегія надасть Україні 400 млн доларів. Фото: Х, Андрій Сибіга

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про надання Україні нового пакета фінансової допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.

Про це стало відомо на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, пише «Укрінформ».

За словами норвезького посадовця, половину цієї суми — 200 мільйонів доларів — спрямують на першочергові потреби, зокрема на закупівлю газу та відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури. Ще 200 мільйонів доларів Україна отримає як пряму бюджетну підтримку.

Еспен Барт Ейде наголосив, що кошти мають бути передані негайно, аби допомогти Україні пройти зимовий період і забезпечити стабільну роботу опалення та електропостачання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку зазначив, що Норвегія була серед перших країн, які оперативно відреагували на запит України щодо додаткових поставок газу. Восени уряд Норвегії вже надав енергетичну допомогу на близько 150 мільйонів доларів.

Крім того, Андрій Сибіга повідомив, що у 2026 році Норвегія планує спрямувати на підтримку України 8,4 мільярда доларів, зберігши рівень допомоги минулого року. Він також відзначив активну участь країни у програмі PURL.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні можливі збої в роботі держреєстрів через проблеми зі світлом, — Мін’юст
Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі: є поранений
У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів
Реклама
Читайте також:
новини
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

Аліна Квітко
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
новини
Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

Анна Гакман
новини
У Миколаєві завершили відновлення будинку, пошкодженого ракетним ударом

Альона Коханчук
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсонському музеї з’явилися експонати з уламків касетних боєприпасів
Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі: є поранений
В Україні можливі збої в роботі держреєстрів через проблеми зі світлом, — Мін’юст

У Миколаєві вперше за час війни провели відкриту апаратну нараду

ВІДБУДОВА

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

6 годин тому

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

Головне сьогодні