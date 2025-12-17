Норвегія додатково закупить у США зброю для України на понад €267 млн

ППО. Фото ілюстративне: Getty

Норвегія профінансує нову партію американської зброї для України у межах програми PURL, виділивши на це понад 267 мільйонів євро.

Про це 17 грудня повідомив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає NRK.

Під час брифінгу Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд Норвегії ухвалив рішення спрямувати 3,2 мільярда норвезьких крон (або понад 267,5 мільйона євро) на закупівлю американського озброєння для України.

Зазначається, що пакет допомоги включатиме ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.

«Ми закупимо частину цього обладнання у США у рамках встановленої схеми підтримки України», — наголосив прем’єр-міністр Норвегії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, близько 75% ракет для комплексів Patriot та приблизно 90% боєприпасів для інших систем ППО надходять Україні саме через механізм PURL.