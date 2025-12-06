Шмигаль: ініціатива PURL забезпечила до 90% ракет для української ППО
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
6:52, 06 грудня, 2025
-
Ініціатива PURL нині забезпечує основну частину ракет для українських систем протиповітряної оборони. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, близько 75% ракет для комплексів Patriot та приблизно 90% боєприпасів для інших систем ППО надходять саме через цей механізм.
Денис Шмигаль нагадав, що PURL дає змогу країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння на основі переліку потреб, який формує Україна та який погоджують із США і НАТО.
До ініціативи вже приєдналася 21 держава, а загальний обсяг внесків досягнув 4 мільярдів доларів.
Протягом останнього тижня партнери оголосили про нові внески:
- Норвегія, Польща та Нідерланди разом виділили 500 мільйонів доларів;
- Німеччина додала ще 200 мільйонів;
- Канада – 200 мільйонів канадських доларів
- Австралія та Нова Зеландія заявили про участь у програмі та загальний внесок понад 70 мільйонів доларів.
Слід зазначити, що з урахуванням останнього пакета Норвегія, яка вже є одним із ключових донорів оборонної підтримки України, самостійно забезпечить вже майже половину від запланованого обсягу фінансування PURL у грудні.
Раніше Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.