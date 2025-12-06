  • субота

Шмигаль: ініціатива PURL забезпечила до 90% ракет для української ППО

PURL забезпечила більшість ракет для Patriot та інших систем ППО України. Фото: Getty Images/Kay NietfeldPURL забезпечила більшість ракет для Patriot та інших систем ППО України. Фото: Getty Images/Kay Nietfeld

Ініціатива PURL нині забезпечує основну частину ракет для українських систем протиповітряної оборони. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, близько 75% ракет для комплексів Patriot та приблизно 90% боєприпасів для інших систем ППО надходять саме через цей механізм.

Денис Шмигаль нагадав, що PURL дає змогу країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння на основі переліку потреб, який формує Україна та який погоджують із США і НАТО.

До ініціативи вже приєдналася 21 держава, а загальний обсяг внесків досягнув 4 мільярдів доларів.

Протягом останнього тижня партнери оголосили про нові внески:

  • Норвегія, Польща та Нідерланди разом виділили 500 мільйонів доларів;
  • Німеччина додала ще 200 мільйонів;
  • Канада – 200 мільйонів канадських доларів
  • Австралія та Нова Зеландія заявили про участь у програмі та загальний внесок понад 70 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що з урахуванням останнього пакета Норвегія, яка вже є одним із ключових донорів оборонної підтримки України, самостійно забезпечить вже майже половину від запланованого обсягу фінансування PURL у грудні.

Раніше Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.

