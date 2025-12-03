Норвегія виділить додаткові $500 млн на американське озброєння для українських військових

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде. Фото: Javad Parsa/NTB

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде оголосив, що уряд Норвегії виділить ще 500 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

З урахуванням цього пакета Норвегія, яка вже є одним із ключових донорів оборонної підтримки України, самостійно забезпечить вже майже половину від запланованого обсягу фінансування PURL у грудні.

— Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами, — сказав Барт Ейде.

Різке розширення військової підтримки України у межах програми PURL норвезький міністр пояснив необхідністю посилити позицію Києва на тлі можливих «мирних переговорів».

— Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили, — пояснив він.

Міністр закордонних справ Норвегії також наголосив, що навіть після потенційно успішного завершення мирних переговорів посилення українських сил оборони залишатиметься для Європи актуальним питанням.

— Важливо також пам’ятати, що коли війна завершиться — Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій, — додав Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, раніше Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.