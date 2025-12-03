  • середа

    3 грудня, 2025

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Норвегія виділить додаткові $500 млн на американське озброєння для українських військових

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде. Фото: Javad Parsa/NTBМіністр закордонних справ Еспен Барт Ейде. Фото: Javad Parsa/NTB

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде оголосив, що уряд Норвегії виділить ще 500 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

З урахуванням цього пакета Норвегія, яка вже є одним із ключових донорів оборонної підтримки України, самостійно забезпечить вже майже половину від запланованого обсягу фінансування PURL у грудні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами, — сказав Барт Ейде.

Різке розширення військової підтримки України у межах програми PURL норвезький міністр пояснив необхідністю посилити позицію Києва на тлі можливих «мирних переговорів».

— Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили, — пояснив він.

Міністр закордонних справ Норвегії також наголосив, що навіть після потенційно успішного завершення мирних переговорів посилення українських сил оборони залишатиметься для Європи актуальним питанням.

— Важливо також пам’ятати, що коли війна завершиться — Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій, — додав Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, раніше Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі заявили, що під час зустрічі з Віткоффом окрім мирного плану отримали ще чотири документи
На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена
У Херсоні показали наслідки нічного обстрілу росіянами тролейбусного депо артилерією
Реклама

Читайте також:

новини

Журналістам відкриють доступ до будівлі міськради Миколаєва за індивідуальними картками, — Сєнкевич

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині обстеження житла після обстрілів проводять із затримками, – омбудсман

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пояснив, чому сесія знов перенесена: Багато заходів, ще й комісія Панченка не зібралась

Аліса Мелік-Адамян
новини

На заміну найбільш критичних ділянок тепломереж у Миколаєві потрібно ₴80 млн, але в облтеплоенерго цих коштів зараз немає

Юлія Бойченко
новини

Очаківський суд відмовив прокуратурі у відстороненні підозрюваної у виправдовуванні війни голови Куцуруба

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні показали наслідки нічного обстрілу росіянами тролейбусного депо артилерією
На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена
У Кремлі заявили, що під час зустрічі з Віткоффом окрім мирного плану отримали ще чотири документи

У Міненерго пообіцяли відкорегувати умови відключень світла у Південноукраїнську

Сєнкевич пояснив, чому сесія знов перенесена: Багато заходів, ще й комісія Панченка не зібралась

27 хвилин тому

На заміну критичних ділянок тепломереж у Миколаєві потрібно ₴80 млн, але в облтеплоенерго коштів немає

Юлія Бойченко

Головне сьогодні