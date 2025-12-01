Нідерланди виділять Україні ще €250 млн на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL

Нідерланди виділять Україні ще €250 мільйонів у межах програми PURL. Фото: Рубен Брекельманс/ Х

Нідерланди виділять Україні додаткові 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння в межах програми PURL.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Кошти спрямують на придбання ракет для систем протиповітряної оборони, боєприпасів для винищувачів F-16, а також безпілотних систем.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив, що підтримка України має залишатися пріоритетом для Європи.

— Мирні переговори не повинні відвертати увагу від повної й масової підтримки України. Дуже важливо підтримувати високий тиск на Росію. Як через дипломатичні та економічні канали, так і через військові постачання в Україну. Це зміцнить позицію України за столом переговорів, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Латвія повідомила, що виділить 15 мільйонів євро у межах Коаліції дронів у 2026 році.