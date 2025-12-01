  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 8.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нідерланди виділять Україні ще €250 млн на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL

Нідерланди виділять Україні ще €250 мільйонів у межах програми PURL. Фото: Рубен Брекельманс/ ХНідерланди виділять Україні ще €250 мільйонів у межах програми PURL. Фото: Рубен Брекельманс/ Х

Нідерланди виділять Україні додаткові 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння в межах програми PURL.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Кошти спрямують на придбання ракет для систем протиповітряної оборони, боєприпасів для винищувачів F-16, а також безпілотних систем.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив, що підтримка України має залишатися пріоритетом для Європи.

— Мирні переговори не повинні відвертати увагу від повної й масової підтримки України. Дуже важливо підтримувати високий тиск на Росію. Як через дипломатичні та економічні канали, так і через військові постачання в Україну. Це зміцнить позицію України за столом переговорів, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Латвія повідомила, що виділить 15 мільйонів євро у межах Коаліції дронів у 2026 році.

Останні новини про: Війна в Україні

США та Україна назвали переговори у Флориді успішними
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
Російський дрон атакував автобус у Херсоні
Реклама

Читайте також:

новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
новини

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував автобус у Херсоні
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
США та Україна назвали переговори у Флориді успішними

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

У Миколаєві на 6-й Слобідській сталось ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

4 години тому

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук

Головне сьогодні