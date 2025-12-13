У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені

Наслідки російської атаки на Миколаїв 13 грудня. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Після російського обстрілу 13 грудня у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад п’ятнадцять зазнали пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі на місці працюють районна адміністрація та комунальні служби.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Наразі наші працівники прибирають територію, розбирають завали, допомагають людям зашивати вибиті вікна, обстежують пошкоджені покрівлі. Поруч із містянами також працюють представники Червоного Хреста, поліції та рятувальники ДСНС», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він додав, що комісійне обстеження об’єктів, пошкоджених після 23 лютого 2023 року, проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради.

Для цього необхідно подати заяву за адресою: Херсонське шосе, 48/8, або на електронну пошту dabimk@mkrada.gov.ua. Консультації можна отримати за телефонами 53-31-18 та 53-31-25.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Одеська область також опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.