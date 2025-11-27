  • пʼятниця

Клуб

Латвія виділить €15 мільйонів у межах Коаліції дронів у 2026 році

Байба Браже. Фото: gettyimagesБайба Браже. Фото: gettyimages

Латвія у 2026 році надасть Україні 15 мільйонів євро на дрони та інноваційні розробки у оборонній сфері.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час спільного брифінгу з українським МЗС-головою Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє «Укрінформ».

— Ви згадали про Коаліцію дронів. Наступного року від нас надійде 15 мільйонів євро, щоб забезпечити достатній потенціал, новітні наукові та інноваційні дослідження, які проводяться, аби вони були впроваджені на полі бою та дозволили Україні захистити себе, — підкреслила вона.

Вона також повідомила, що Латвія виділить додаткові 5 мільйонів євро на інші витрати, зокрема на реабілітацію українських військових. Посадовиця наголосила, що її країна продовжить підготовку українських бійців.

— 4 тисяч на рік… за необхідності, ми можемо збільшити цю кількість, — зазначила міністерка.

Також, Андрій Сибіга додав, що цього року Латвія вже передала Україні 12 тисяч дронів. За його словами, під час зустрічі сторони також обговорили можливість збільшити темпи виробництва та постачання безпілотників у 2026 році.

Нагадаємо, Польща виділить 100 мільйонів доларів на американську зброю для України у межах програми PURL.

