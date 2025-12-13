Росія атакувала цивільне судно з українською соняшниковою олією

У п’ятницю, 13 грудня, російські війська атакували цивільне судно, яке транспортувало до Єгипту українську соняшникову олію.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

За інформацією ВМС, російські війська завдали цілеспрямованого удару безпілотником по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з вантажем соняшникової олії. Судно здійснювало прохід морем зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Турецької Республіки.

Удар завдали у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських засобів протиповітряної оборони.

У Військово-морських силах наголосили, що Російська Федерація грубо порушує норми міжнародного морського права. Такі дії суперечать принципам свободи судноплавства та положенням Керівництва Сан-Ремо.

«Наразі Військово-морські сили Збройних сил України перебувають на зв’язку з капітаном судна. У разі необхідності до надання допомоги готова морська пошуково-рятувальна служба», — йдеться у повідомленні.

Також додали, що екіпаж не постраждав, судно продовжує рух до порту призначення.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Сenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Контейнеровоз йшов з турецького порту Карасу до Румунії.