 Росія атакувала цивільне судно з українською соняшниковою олією

  • субота

    13 грудня, 2025

  • -0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • -0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакувала цивільне судно з українською соняшниковою олією

У п’ятницю, 13 грудня, російські війська атакували цивільне судно, яке транспортувало до Єгипту українську соняшникову олію.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

За інформацією ВМС, російські війська завдали цілеспрямованого удару безпілотником по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з вантажем соняшникової олії. Судно здійснювало прохід морем зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Турецької Республіки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Удар завдали у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських засобів протиповітряної оборони.

У Військово-морських силах наголосили, що Російська Федерація грубо порушує норми міжнародного морського права. Такі дії суперечать принципам свободи судноплавства та положенням Керівництва Сан-Ремо.

«Наразі Військово-морські сили Збройних сил України перебувають на зв’язку з капітаном судна. У разі необхідності до надання допомоги готова морська пошуково-рятувальна служба», — йдеться у повідомленні.

Також додали, що екіпаж не постраждав, судно продовжує рух до порту призначення.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Сenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Контейнеровоз йшов з турецького порту Карасу до Румунії.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені
Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»
Україна запровадила санкції проти 656 суден російського «тіньового флоту»
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Даріна Мельничук
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна запровадила санкції проти 656 суден російського «тіньового флоту»
Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»
У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені

ОПАЛЕННЯ

Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням

ІНЦИДЕНТ

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

6 годин тому

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Головне сьогодні