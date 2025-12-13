 Україна запровадила санкції проти 656 суден російського «тіньового флоту»

Україна запровадила санкції проти 656 суден російського «тіньового флоту»

Нафтовий танкер у Новоросійську, Росія. Ілюстраційне фото: APНафтовий танкер у Новоросійську, Росія. Ілюстраційне фото: AP

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» Росії. Це найбільший санкційний пакет, який Україна коли-небудь застосовувала проти таких суден.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 держав, зокрема Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Українська сторона передасть зібрану інформацію відповідним країнам і працюватиме з ними для припинення видачі ліцензій цим суднам.

Крім того, Україна планує координувати дії з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях. Частина суден уже перебуває під обмеженнями з боку США, Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжить співпрацю з партнерами з метою повної заборони надання морських послуг суднам, задіяним в експорті російських енергоносіїв.

«Йдеться про значну частину флоту, який перевозить нафту та інші енергоресурси і фінансує війну проти України. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів і суден, що працюють на агресію», — зазначив він.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Cenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, — МВС
У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені
Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»
У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені
Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, — МВС

Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом

6 годин тому

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич

