Україна запровадила санкції проти 656 суден російського «тіньового флоту»

Нафтовий танкер у Новоросійську, Росія. Ілюстраційне фото: AP

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» Росії. Це найбільший санкційний пакет, який Україна коли-небудь застосовувала проти таких суден.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 держав, зокрема Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Українська сторона передасть зібрану інформацію відповідним країнам і працюватиме з ними для припинення видачі ліцензій цим суднам.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, Україна планує координувати дії з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях. Частина суден уже перебуває під обмеженнями з боку США, Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжить співпрацю з партнерами з метою повної заборони надання морських послуг суднам, задіяним в експорті російських енергоносіїв.

«Йдеться про значну частину флоту, який перевозить нафту та інші енергоресурси і фінансує війну проти України. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів і суден, що працюють на агресію», — зазначив він.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Cenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.