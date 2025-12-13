 Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»

Запорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори, — голова «Укренерго»

Блекаут на окупованій ЗАЕС триває другий день. Фото: APЗапорізьку АЕС під час обстрілу переводили на дизельні генератори. Фото: AP

Під час російської атаки вночі 13 грудня Запорізька атомна електростанція понад годину працювала на дизельних генераторах.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив в ефірі телемаратону.

За його словами, після завершення повітряної тривоги атомну електростанцію вдалося знову заживити від енергосистеми України.

Він пояснив, що Запорізька АЕС продовжує отримувати електроживлення з України для власних потреб, зокрема для охолодження ядерних реакторів.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Одеська область також опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

