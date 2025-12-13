Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

30-річчя з дня заснування Миколаївського територіального відділення МАН. Фото: МикВісті

У пʼятницю, 12 грудня, Миколаївське територіальне відділення Малої академії наук України відзначило 30-ту річницю з дня свого створення.

З нагоди ювілею колектив академії привітали президент Миколаївського територіального відділення МАН України Тарас Кремінь, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, а також представники наукової спільноти.

Першим із вітальним словом виступив керівник секції етнографії відділення історії Миколаївського територіального відділення МАН України, кандидат історичних наук Олександр Хаєцький, який очолює секцію з 1995 року.

Він зазначив, що за три десятиліття Мала академія наук перетворилася на розгалужену освітньо-наукову платформу, яка об’єднує різні напрями досліджень і працює на базі закладів освіти області.

«МАН — це не просто абревіатура, а частина життя. Вона починалася як невеликий проєкт і з часом переросла у систему з багатьма напрямами роботи. Неможливо не згадати наших попередників, які заклали підґрунтя для розвитку академії та сформували її авторитет в Україні», — зазначив Олександр Хаєцький.

Керівник секції етнографії відділення історії Миколаївського територіального відділення МАН України Олександр Хаєцький. Фото: МикВісті

Він також нагадав про проведення 16-ї науково-практичної конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасності», у якій цього року взяли участь представники майже з усіх регіонів України, зокрема й прифронтових.

За його словами, з початком повномасштабної війни керівники та наукові консультанти МАН адаптують тематику досліджень, зосереджуючи її на питаннях підтримки тилу та зміцнення держави.

Президент Миколаївського територіального відділення МАН України Тарас Кремінь у своєму виступі згадав про власний шлях у Малій академії наук і наголосив на важливості її ролі у роботі з молоддю.

«Я прийшов до Малої академії наук майже 20 років тому — спочатку як керівник секції. Незалежно від того, чим я займався надалі, я завжди залишався пов’язаним із нашим територіальним відділенням. Уся ця робота — про підтримку молоді, про створення для дітей середовища, де вони відчувають захист і можливість розвитку», — зазначив Тарас Кремінь.

Президент Миколаївського територіального відділення МАН України Тарас Кремінь. Фото: МикВісті

Він додав, що розвиток Малої академії наук в регіонах є складною, але відповідальною місією, яка потребує системної підтримки.

«Наука сьогодні є одним із ключових чинників успіху. Це інвестиція в людський капітал, у розвиток технологій, відкриттів і галузей, які посилюють національну безпеку та обороноздатність держави», — підкреслив він.

Під час заходу педагогам вручили грамоти та подяки Миколаївської обласної військової адміністрації і міського голови Миколаєва, а також грамоти Національного центру «Мала академія наук України».

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщин. Фото: МикВісті

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: МикВісті

Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Фото: МикВісті

