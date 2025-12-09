  • вівторок

Держаудитслужба виявила понад ₴4,5 млн незаконних виплат у відділі освіти Горохівської сільради

Держаудитслужба виявила понад ₴4,5 млн незаконних виплат у відділі освіти Горохівської сільради. Фото ілюстративне: oksun70/DepositphotosДержаудитслужба виявила понад ₴4,5 млн незаконних виплат у відділі освіти Горохівської сільради. Фото ілюстративне: oksun70/Depositphotos

У Миколаївській області фахівці Держаудитслужби встановили факти незаконного нарахування заробітних плат і премій у відділі освіти Горохівської сільської ради, що призвело до втрат бюджету на понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби.

Аудитори з’ясували, що розрахунково-платіжні відомості, які зберігалися у відділі освіти, не відповідали документам, переданим до банку

«Понад 4 мільйона гривень — саме стільки отримали окремі педагоги та керівники навчальних закладів у вигляді премій, які ніхто офіційно не призначав,» — йдеться у висновку Держаудитслужби.

За результатами перевірок про порушення повідомили Горохівську сільську військову адміністрацію. На бухгалтера відділу освіти склали адміністративний протокол за порушення фінансового законодавства. Матеріали інспектування передали до Миколаївської обласної прокуратури, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У листопаді 2025 року обвинувальний акт щодо колишньої начальниці відділу освіти, яку підозрюють у привласненні та розтраті цього майна (частина 5 статті 191 та частина 4 статті185 Кримінального кодексу України), скеровано до Снігурівського районного суду. Водночас відділ освіти подав позов до цього ж суду з вимогою відшкодувати матеріальну шкоду на суму понад 4,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині перед судом мала постати начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради, яку підозрюють у закупівлі генераторів для чотирьох «Пунктів Незламності» за завищеною ціною.

