Графіки відключень світла на 30 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркеті, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у вівторок, 30 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

Реклама

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

1.2 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

2.2 – 05:30–07:30; 18:00–21:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

3.1 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

3.2 – 07:30–11:00; 21:30–00:00

Всього: 6 годин

4.1 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

4.2 – 07:30–11:00; 18:00–20:30

Всього: 6 годин

5.1 – 05:30–07:30

Всього: 2 години

5.2 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

6.1 – 07:30–11:00; 21:30–00:00

Всього: 6 годин

6.2 – 18:00–21:30

Всього: 3 години 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.