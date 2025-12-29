Графіки відключень світла на 30 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики
19:18, 29 грудня, 2025
У Миколаєві та по області у вівторок, 30 грудня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 11:00–14:30
Всього: 3 години 30 хвилин
1.2 – 14:30–18:00
Всього: 3 години 30 хвилин
2.1 – 11:00–14:30
Всього: 3 години 30 хвилин
2.2 – 05:30–07:30; 18:00–21:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
3.1 – 14:30–18:00
Всього: 3 години 30 хвилин
3.2 – 07:30–11:00; 21:30–00:00
Всього: 6 годин
4.1 – 14:30–18:00
Всього: 3 години 30 хвилин
4.2 – 07:30–11:00; 18:00–20:30
Всього: 6 годин
5.1 – 05:30–07:30
Всього: 2 години
5.2 – 11:00–14:30
Всього: 3 години 30 хвилин
6.1 – 07:30–11:00; 21:30–00:00
Всього: 6 годин
6.2 – 18:00–21:30
Всього: 3 години 30 хвилин
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
