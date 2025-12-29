 Графік відключення світла на вівторок, 30 грудня, в Миколаївській області

Графіки відключень світла на 30 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркеті, архівне фото: МикВістіМиколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркеті, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у вівторок, 30 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

1.2 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

2.2 – 05:30–07:30; 18:00–21:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

3.1 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

3.2 – 07:30–11:00; 21:30–00:00

Всього: 6 годин

4.1 – 14:30–18:00

Всього: 3 години 30 хвилин

4.2 – 07:30–11:00; 18:00–20:30

Всього: 6 годин

5.1 – 05:30–07:30

Всього: 2 години

5.2 – 11:00–14:30

Всього: 3 години 30 хвилин

6.1 – 07:30–11:00; 21:30–00:00

Всього: 6 годин

6.2 – 18:00–21:30

Всього: 3 години 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

Усі «Пункти незламності» забезпечать інтернетом, незалежним від електропостачання, — рішення уряду
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно
Миколаївщина учетверо покращила стабільність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії
Миколаївщина учетверо покращила стабільність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно
Усі «Пункти незламності» забезпечать інтернетом, незалежним від електропостачання, — рішення уряду

