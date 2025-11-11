  • вівторок

На Миколаївщині судитимуть посадовицю за закупівлю генераторів для пунктів незламності за завищеною ціною

На Миколаївщині судитимуть начальницю відділу освіти через закупівлю генераторів за завищеною ціною. Фото ілюстративне: GettyНа Миколаївщині судитимуть начальницю відділу освіти через закупівлю генераторів за завищеною ціною. Фото ілюстративне: Getty

На Миколаївщині перед судом постане начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради, яку підозрюють у закупівлі генераторів для чотирьох «Пунктів Незламності» за завищеною ціною.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, посадовиця нібито залучила до процесу закупівлі приватного підприємця, у якого вартість обладнання була значно вищою за ринкову. Так, 5 грудня 2022 року вона уклала з ним прямий договір на постачання чотирьох бензинових генераторів «SUPTECH» потужністю 10 кВт на суму 900 тисяч гривень. Водночас, за даними слідства, реальна ринкова вартість таких генераторів становила лише близько 416 тисяч гривень.

Прокурори встановили, що жінка не провела аналіз ринку, не перевірила інші пропозиції постачальників і не залучила фахівця з публічних закупівель, чим порушила вимоги чинного законодавства.

Після отримання генераторів вона підписала платіжне доручення, за яким на рахунок підприємця було перераховано 900 тисяч гривень із бюджету громади. Унаслідок таких дій Березанській територіальній громаді завдпли збитків на 484 тисячі гривень.

Жінці повідомили про підозру у службовому зловживанні, вчиненому з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи — це частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини посадовиці загрожує до 6 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років, штраф від 8 500 до 17 000 гривень і спеціальна конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру сімом членам злочинної організації у справі про корупцію в енергетиці.

