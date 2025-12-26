На Миколаївщині зіткнулися Ford і Chevrolet: загинув пасажир, водії у лікарні

На Миколаївщині зіткнулися Ford і Chevrolet. Фото: поліція Миколаївщини

Сьогодні, 26 грудня, близько 13:40 поблизу міста Снігурівка Баштанського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили в ГУ Національної поліції в Миколаївській області, автомобіль Ford під керуванням 42-річного водія зіткнувся з Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 53-річний чоловік.

Унаслідок аварії 37-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання — до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

