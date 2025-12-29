«Не вистачає грошей, щоб вижити до кінця року»: бюджет Миколаєва на 2026 рік не покриває 21,5% захищених видатків

Миколаївська міська рада, фото: Владислав Казьмін

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що прогнозні надходження бюджету міста на 2026 рік не дозволяють профінансувати 21,5% захищених і пріоритетних видатків.

Про це стало відомо сьогодні, 29 грудня, під час засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, пишуть «МикВісті».

За його словами, щоб підвищити середню зарплату працівників до 25 тисяч гривень, місту потрібно 6 мільярдів 605 мільйонів 404 тисячі 558 гривень на рік. Якщо ж залишити зарплати на рівні 2025 року, необхідно на 263 мільйони 5 тисяч 925 гривень менше — 6 мільярдів 342 мільйони 398 тисяч 633 гривні. Водночас прогнозні надходження бюджету Миколаєва на наступний рік становлять лише 5 мільярдів 196 мільйонів гривень, тобто навіть за збереження нинішнього рівня зарплат коштів не вистачає.

— Що це означає? Це означає, що навіть при всіх можливих наших із вами діях зі скорочення та вирівнювання зарплат загальна сума все одно не вистачає. Щоб підігнати її до рівня прогнозних надходжень, зі зменшеного фонду зарплат можна використати лише 78,5%. Тобто сьогодні фактично сума, запропонована до розгляду на бюджетній комісії, покриває 78,5% захищених і пріоритетних видатків на наступний рік, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, скриншот з трансляції

Процес формування бюджету «не закінчиться завтра»

Міський голова пояснив, що місто не може скоротити частину видатків на енергопостачання, оскільки сума компенсації різниці між тарифом на теплову енергію та її виробництвом визначається Бюджетним кодексом і становить 4% від ПДФО. За його словами, наступного року ці кошти мають розподілятися між електрогенераційними та теплогенераційними підприємствами, такими як комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», Миколаївська ТЕЦ і «Зоря»-«Машпроект».

Крім того, за його словами, варто скоротити споживання комунальних послуг на 20%.

— Якщо ми говоримо про комунальне підприємство «Миколаїводоканал», то в проєкті бюджету, який спочатку закладали, ми передбачили 750 мільйонів гривень, щоб підприємство змогло вижити наступного року з урахуванням підвищення тарифів на електроенергію та інших витрат. Водночас, якщо врахувати, що ми даємо не всю суму, а з урахуванням скорочення на 21,5%, фактична сума становитиме 588 мільйонів гривень. Тобто підприємству доведеться ще оптимізувати свою роботу. Крім того, доведеться зменшити споживання комунальних послуг. Фактично це означає скоротити їх приблизно на 20%. Якщо ж нам не нададуть додаткову дотацію, можливо доведеться зменшувати кількість працівників, проте це не призведе до значної економії, — сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, сьогодні вони підготують звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Президента з проханням про надання додаткової субвенції.

— Сьогодні ми підготуємо звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента щодо необхідності надання додаткової субвенції. Після того, як у нас забрали податки з зарплат військовослужбовців, місто втратило не лише додаткові кошти, які були до початку війни через зростання їхніх зарплат, а й ті гроші, що надходили раніше. До повномасштабного вторгнення ПДФО із зарплат військовослужбовців складав 26% від усього ПДФО, яке отримувалося в Миколаєві. Кількість людей не зменшилася, обсяг послуг залишився на колишньому рівні, опалення та водопостачання не скоротилися, але все це потрібно підтримувати, тоді як надходження значно зменшилися, — додав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич додав, що доведеться майже щомісяця разом із комісією приймати нові рішення щодо бюджету та перерозподілів, тому процес формування бюджету «не закінчиться завтра».

— Великі платники податків зупинили свою роботу, люди перестали отримувати зарплату і сплачувати ПДФО. Тому, коли деякі міста можуть дозволити собі безкоштовний транспорт або скасування податків на землю чи нерухомість, ми такого собі дозволити не можемо. У нас просто не вистачає грошей, щоб вижити до кінця року, не кажучи вже про реалізацію будь-яких спеціальних програм, — резюмував Олександр Сєнкевич.

Засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, скриншот з трансляції

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі: що відомо

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету передбачав доходи у розмірі 5,414 мільярдів гривень та видатки у 5,285 мільярдів гривень.

Тоді видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ склали 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

У вересні 2025 року депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру в 200 мільйонів гривень.

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісія міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

Згодом, на початку листопада, головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.

Нещодавно депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар запропонував зрівняти зарплати працівників управлінь і комунальних підприємств міста із середньою зарплатою по Миколаєву у 2025 році.

За його словами, варто встановити «єдиний підхід до нарахування зарплат». Крім того, максимальна зарплата теж не повинна перевищувати цього рівня.

Зазначимо, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік на утримання Агенції розвитку хочуть закласти 4,5 мільйона гривень, з яких близько 3,4 мільйона гривень становлять витрати на заробітну плату та нарахування.

Згодом четверо депутатів Миколаївської міської ради звернулися до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням втрутитися у ситуацію навколо підготовки бюджету Миколаєва на 2026 рік. На їхню думку, процедура формування та розгляду головного фінансового документа міста відбулася з порушеннями.

Звернення депутатів до миколаївського міського голови від 26 грудня, документ надали редакції «МикВісті» Звернення депутатів до миколаївського міського голови від 26 грудня, документ надали редакції «МикВісті»

У документі зазначається, що між доповідями головних розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств щодо захищених і необхідних видатків на 2026 рік та проєктом рішення «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік» існують розбіжності у показниках і обсягах фінансування.