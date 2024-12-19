Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2025 рік

Миколаїв затвердив бюджет на 2025 рік. Фото: Миколаївська міськрада

У четвер, 19 грудня, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік.

Відповідне рішення було прийнято під час сесії міськради, повідомляють «МикВісті».

Загальний обсяг бюджету передбачає доходи у розмірі 5,414 мільярдів гривень та видатки у 5,285 мільярдів гривень.

Раніше на засіданні профільної міської комісії з питань бюджету директорка департаменту фінансів Віра Святелик заявляла, що збільшення видатків у 2025 році стало можливим завдяки надходженню освітньої субвенції у розмірі 515 мільйонів гривень, яка покриє потреби перших восьми місяців року, а також соціальних субвенцій із обласного бюджету.

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— Хочу вам повідомити, що мною прийнято рішення щодо детальної роботи над бюджетом, починаючи з нового року, по кожному головному розпоряднику, по кожному комунальному підприємству, – сказав під час сесії Олександр Сєнкевич.

Зокрема, мер Миколаєва повідомив, що у наступному році міська влада планує забезпечити збільшення надходжень до бюджету через ефективну роботу комунальних підприємств і приватизації об’єктів, які роками перебувають в оренді.

— Нам було задано питання на комісії з бюджету, які в нас є можливості його збільшення. Є багато різних способів. Один зі способів, як використовують деякі діячі в нашій державі — збільшити податки. Нам це не підходить. Інше питання – це зробити більш ефективною роботу розпорядників коштів. Це питання ми плануємо поліпшити і зараз з Європейською антикорупційною ініціативою, із PricewaterhouseCoopers, які виграли черговий тендер на роботу з нашими комунальними підприємствами щодо ефективності використання коштів. Нагадаю, це підприємствв «Миколаївоблтепленерго», «Миколаївелектротранс», — сказав міський голова.

Він також наголосив, що Миколаїв займає третє місце в Україні за ефективністю реалізації права оренди комунального майна через «Прозоропродажі».

— Хочу вам, до речі, повідомити, що Миколаїв зайняв третє місце за те, що ми реалізуємо право оренди комунальних приміщень на Прозоропродажах. І ми зайняли третє місце в Україні за ефективністю і за кількістю об'єктів, які торгуються на право оренди на торгах. А не вже нишком там віддається якимось там своїм друзям, – сказав мер.

Наступного року міська влада планує розпочати приватизацію об’єктів, які тривалий час перебувають в оренді. За словами мера, це залучить додаткові кошти для міста, які, зокрема, будуть спрямовані на підтримку армії.

— Цього питання ми сторонилися багато років — це приватизація об'єктів, які знаходяться в оренді вже багато років. У нас з вами буде можливість наступного року це питання розглянути. Список сформований ще в минулій каденції, ми планували його розглянути в 2022 році, і я планую це зробити в 2025 році. Знову ж таки, за методом реалізації права приватизації на аукціонах, для того, щоб збільшити надходження до бюджету коштів від приватизації, – сказав він.

Олександр Сєнкевич запевнив, що збільшення податків для поповнення бюджету не розглядається.

— Податки збільшувати ми не будемо. Це принципова позиція моя і підтримана депутатським корпусом,– резюмував він.

Згідно з проєктом бюджету, видатки будуть розподілені наступним чином:

Виконком — 885 мільйонів 904 тисячі гривень.

Управління освіти — 1 мільярд 850 мільйонів 560 тисяч 183 гривні.

Управління охорони здоров’я – 199 мільйонів 100 тисяч 819 гривень.

Департамент праці — 224 мільйони 814 тисяч 438 гривень.

Управління з питань культури — 212 мільйонів 415 тисяч 994 гривні.

Управління у справах фізичної культури та спорту — 169 мільйонів 558 тисяч 146 гривень.

Департамент житлово-комунального господарства — 1 мільярд 22 мільйона 320 тисяч 215 гривень.

Департамент енергетики — 58 мільйонів 132 тисячі 43 гривні.

Управління капітального будівництва — 120 мільйонів 911 тисяч 413 гривень.

Управління ДАБК – 10 мільйонів 540 тисяч 590 гривень.

Управління з питань надзвичайних ситуацій — 94 мільйона 631 тисяча 43 гривні.

Управління комунального майна — 8 мільйонів 957 тисяч 656 гривень.

Департамент з надання адміністративних послуг — 37 мільйонів 870 тисяч 431 гривня.

Департамент фінансів — 78 мільйонів 183 тисячі 668 гривень.

Департамент внутрішнього фінансового контролю — 13 мільйонів 583 тисячі 867 гривень.

Адміністрація Заводського району — 73 мільйона 548 тисяч 482 гривні.

Адміністрація Корабельного району — 71 мільйон 746 тисяч 384 гривні.

Адміністрація Інгульського району — 75 мільйонів 988 тисяч 814 гривень.

Адміністрація Центрального району — 76 мільйонів 553 тисячі 637 гривень.

Це рішення набрало 33 голоси.

Як відомо, видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

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