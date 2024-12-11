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У Миколаєві виділять ₴1,5 млн на компенсацію вартості генераторів для ОСББ

У Миколаєві витратять ₴1,5 млн на часткову компенсацію вартості генераторів. Фото «МикВісті»У Миколаєві витратять ₴1,5 млн на часткову компенсацію вартості генераторів. Фото «МикВісті»

Миколаївська міська рада планує виділити 1,5 мільйона гривень для часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та портативних електростанцій. Ці кошти мають допомогти співвласникам багатоквартирних будинків під час опалювального сезону 2024–2025 років.

Відповідний проєкт рішення погодили на засіданні виконавчого комітету 11 грудня, пишуть «МикВісті».

Програма передбачає компенсацію до 50% вартості електрогенераторів, але не більше 50 тисяч гривень, і портативних електростанцій – не більше 60 тисяч гривень. Учасниками можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управляючі компанії, виконавці житлових послуг і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

В проєкті рішення зазначається, що програма розроблена у звʼязку з перебоями в електропостачанні, спричинені агресією Росії, що позбавляє мешканців можливості забезпечення базових потреб, таких як опалення, зв’язок і користування електроприладами. За словами Алли Луцької, начальниці департаменту енергетики Миколаївської міськради, програма діє вже третій рік, однак цього річ внесли зміни до суми відшкодування.

«Ця програма працює третій рік, але ми її не продовжуємо, приймаємо заново, тому що ми змінили суму відшкодування у зв'язку зі зміною кошторисної вартості обладнання і розширили коло співмешканців, які можуть брати участь», – пояснила Луцька.

На компенсацію можуть розраховувати мешканці, які закупили обладнання після 1 червня 2023 року, але програма не передбачає відшкодування для тих, хто вже отримував компенсацію у попередньому опалювальному сезоні.

Нагадаємо, для реалізації програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» у 2025 році планують виділити 67,3 мільйона гривень із міського бюджету. Для мешканців міста передбачено фінансову підтримку у вигляді часткового відшкодування витрат на впровадження енергоефективних заходів.

Також, раніше, 31 жовтня депутати Миколаївської міськради підтримали проєкт рішення про приєднання міста до програми Револьверного фонду енергоефективних міст. Місто повинне виділити 3 мільйони гривень як добровільний внесок у фонд, а Департамент енергетики міськради має врахувати цю суму при плануванні бюджету на наступний рік.

Що для Миколаєва означає вступ до Револьверного фонду?

Револьверний фонд — це грошовий фонд, створений для фінансування певних проєктів, наприклад, енергоефективності в містах. Гроші з фонду використовуються на реалізацію проєктів, а потім повертаються у фонд. Повернені кошти знову використовуються для фінансування нових проєктів, що дозволяє постійно підтримувати нові ініціативи без додаткових витрат.

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Зазначимо, що вступ до револьверного фонду має допомогти місцевим ОСББ отримати доступні кредити для капітальних ремонтів і термомодернізації будинків. 

Як раніше зазначала в.о. директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля, вже зараз є заявки від ОСББ на суму понад 1,5 мільйона гривень на участь у програмі.

У рамках цієї програми передбачається запровадження конкурсу для відбору позичальників, яким надаватиметься фінансова допомога. Після розгляду заяв від голів ОСББ спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти. ОСББ можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві планували створити револьверний фонд для фінансування ОСББ, кошти з якого будуть виділяти на проєкти з відновлення. Планувалось, що джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди. 

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