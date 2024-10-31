Миколаїв став частиною «Револьверного фонду» енергоефективності. Що це означає?

Вкритий тріщинами будинок по вулиці Шнеєрсона у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Депутати Миколаївської міськради підтримали проєкт рішення про приєднання міста до програми Револьверного фонду енергоефективних міст.

Відповідне рішення прийняли 30 жовтня під час сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Місто повинне виділити 3 мільйони гривень як добровільний внесок у фонд, а Департамент енергетики міськради має врахувати цю суму при плануванні бюджету на наступний рік. Однак, у разі виходу з програми, Правління Асоціації зобов'язується повернути внески, сплачені за час участі, протягом трьох місяців.

Що для Миколаєва означає вступ до Револьверного фонду?

Револьверний фонд – це грошовий фонд, створений для фінансування певних проєктів, наприклад, енергоефективності в містах. Гроші з фонду використовуються на реалізацію проєктів, а потім повертаються у фонд. Повернені кошти знову використовуються для фінансування нових проєктів, що дозволяє постійно підтримувати нові ініціативи без додаткових витрат.

Зазначимо, що вступ до револьверного фонду має допомогти місцевим ОСББ отримати доступні кредити для капітальних ремонтів і термомодернізації будинків.

Як раніше зазначала в.о. директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля, вже зараз є заявки від ОСББ на суму понад 1,5 мільйона гривень на участь у програмі.

У рамках цієї програми передбачається запровадження конкурсу для відбору позичальників, яким надаватиметься фінансова допомога. Після розгляду заяв від голів ОСББ спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти. ОСББ можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві планували створити револьверний фонд для фінансування ОСББ, кошти з якого будуть виділяти на проєкти з відновлення. Планувалось, що джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди.