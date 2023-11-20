В Миколаєві створять револьверний фонд, аби надавати зворотню допомогу ОСББ для втілення енергозберігаючих проєктів, а також усунення наслідків аварійних ситуацій.

Про це розповів заступник Миколаївської міського голови Сергій Корєнев під час форуму «Pro-Dim. Нові Можливості», пишуть «НикВести».

Джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди. Зазначено, що агенція розвитку Миколаєва разом із департаментом ЖКГ активно працює над залученням фінансування від донорських організацій.

За словами Сергія Корєнева, ідея створення револьверного фонду вже успішно реалізована у Вознесенську, і враховуючи дефіцитний бюджет на 2024 рік, вирішено розглянути цей підхід для Миколаєва.

Револьверний фонд буде спрямований на надання фінансової підтримки мешканцям багатоквартирних будинків для ремонту покрівлі, мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання та інших потреб. При цьому, планується, що кошти будуть повертатись після завершення ремонтів, дозволяючи фонду знову виділяти гроші на подальшу підтримку.

— Ідея створення револьверного фонду не є новою, більш того, вона успішно реалізована у Вознесенську, і враховуючи ситуацію, ту, яку ми маємо на майбутні періоди, через те, що буде фактично дефіцитний бюджет на 2024 рік, то ми були вимушені звернутись сьогодні до обговорення цієї ідеї на рівні громад та донорських організацій для того, щоб цей револьверний фонд зміг допомагати фінансово мешканцям багатоквартирних будинків і вирішувати питання, які будуть стосуватись ремонту покрівлі, мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання і тому подібне, — сказав віце-мер.

Зараз проводяться консультації з такими організаціями, як UNDP, USAID, DRC, щоб визначити повний обсяг фінансування. Очікується, що револьверний фонд розпочне свою діяльність, як тільки на його балансі будуть наявні кошти, що надійдуть від донорських організацій.

— Агенція розвитку Миколаєва зараз займається питанням залучення донорських коштів з міжнародних організацій, консультується з департаментом ЖКГ. Передбачається, що один раз цей фонд потрібно буде наповнити коштом донорських організацій, а вже потім гроші будуть повертатись після здійснених ремонтів мешканців, і після цього ми зможемо знову виділяти кошти. Ми ще не маємо повного погодження, але ми проводили консультації з UNDP, USAID, DRC. Всі документи щодо діяльності револьверного фонду зараз готуються. Якщо говорити про той досвід, який був у Вознесенську, то фонд не наповнювався більше ніж на 5-7 мільйонів гривень, якщо говорити про досвід більших міст, то це більш значні кошти. Говорячи про Миколаїв, то це цифри близько 60-70 мільйонів гривень, але будь в якому випадку всі будуть розуміти, звідки буде наповнюватись фонд, тому що донори будуть вирішувати питання, чи фінансувати якийсь об'єкт, чи ні, — додав Сергій Корєнев.

Зазначено, що заявник має надати наступний пакет документів:

Заява в довільній формі до Громадської спілки щодо отримання поворотної фінансової допомоги в рамках дії положення;

Проектне рішення/обґрунтування щодо впровадження заходів, у рамках переліку, який наданий в Положенні. Обов’язково надається календарний план виконання робіт/придбання обладнання та матеріалів, кошторис;

Рішення загальних зборів співвласників (для ОСББ/ЖБК) або власників квартир (для керуючих компаній), щодо згоди на отримання поворотної фінансової допомоги (протокол або витяг з протоколу загальних зборів);

Пакет документів для визначення фінансової спроможності заявника.

Нагадаємо, що Миколаїв увійшов до переліку міст-учасників державної програми «ВідновиДІМ». Як повідомили в Центрі енергоефективності Миколаєва, відтепер ОСББ нашого міста можуть подавати заявки на відшкодування витрат на відновлення будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.