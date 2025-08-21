У Миколаєві мешканці будинку після пожежі понад тиждень без газу: компанія наполягає, щоб ОСББ взяло мережі на баланс

Бкдинок, в якому виникла пожеже. Фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві жителі будинку, де сталася пожежа в одній із квартир, вже понад тиждень залишаються без газу. У Миколаївській філії ТОВ «Газові мережі України» обіцяють виконати роботи, проте постійно переносять терміни. Крім того, газорозподільна компанія наполягає, щоб ОСББ взяло на баланс частину мереж.

Про це «МикВісті» розповіла голова ОСББ «Миру 44» Катерина Сребнюк.

Нагадаємо, 10 серпня у багатоповерхівці на проспекті Миру, 44 сталася пожежа. У квартирі, де виникло займання, загинув чоловік.

Після пожежі мешканцям під’їзду з міркувань безпеки відключили світло та газ. Електроенергію згодом відновили у більшості квартир, окрім дев’яти — їхні мережі були залиті водою під час гасіння.

За словами голови ОСББ, рятувальники радили почекати хоча б тиждень, щоб усе висохло. До того ж родичі загиблого не відразу почали прибирання у квартирі, і залишки води продовжували затікати в електромережі. Це й затримало відновлення світла.

Пошкодження у будинку, після пожежі. Фото: Катерина Сребнюк Пошкодження у будинку, після пожежі. Фото: Катерина Сребнюк Пошкодження у будинку, після пожежі. Фото: Катерина Сребнюк

— Тиждень там ніхто нічого не прибирав. У дальній кімнаті досі не завершене прибирання. Родичка загиблого навіть просила мене порадити людей чи фірму для вивезення речей. Я дала контакти. Але згодом вона сказала, що там залишилися обгорілі рештки меблів та кістки її чоловіка, які рятувальники не прибрали повністю. Через це вони й досі не наважуються все вичистити, — пояснила Катерина Сребнюк.

Станом на вечір 20 серпня електропостачання вдалося відновити майже у всіх квартирах. Але газу в 27 квартирах досі немає.

Мешканцям будинку підключили світло. Фото: Катерина Сребнюк Мешканцям будинку підключили світло. Фото: Катерина Сребнюк

За словами голови ОСББ, представники «Газових мереж України» повідомили: для відновлення газопостачання потрібно відключити одну квартиру і провести перевірку системи під тиском. Для цього мешканці мали перекрити вентилі у всіх 27 квартирах. Люди виконали цю вимогу протягом двох днів.

Після цього Катерина Сребнюк отримала договір на відновлення постачання газу, але разом із ним — і акт розмежування мереж. У документі йшлося, що більше 500 метрів газових труб мають передати на баланс ОСББ. Це означає, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку повинне самостійно утримувати й фарбувати мережі, навіть ті, що проходять усередині квартир.

Акт розмежування, який надали голові ОСББ Акт розмежування, який надали голові ОСББ Акт розмежування, який надали голові ОСББ

— Я запитала, на якій підставі? Адже з кожним мешканцем у них є окремий договір. Я не відповідаю за трубу, яка йде вулицею, заходить у під’їзд і піднімається до дев’ятого поверху. Але мені видали акт, де ці 540 метрів намагаються списати на баланс ОСББ, — каже голова об’єднання.

Мешканці вже сплатили понад 5 тисяч гривень за ремонт та підключення газу, але роботи досі не виконані. За словами Катерини Сребнюк, у компанії телефонували й знову питали, чи підпише вона акт розмежування.

Станом на ранок 21 серпня газовики до будинку не приїхали. Чергову дату приїзду призначили на ранок 22 серпня.

Журналісти онлайн-медіа «МикВісті» звернулися до Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». У компанії пообіцяли розібратися й передзвонити для пояснень, однак дзвінка так і не було.

