Ще чотири миколаївських ОСББ отримають підтримку на установку сонячних панелей

Дах обладнаний сонячною електростанцією. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві ще 5 ОСББ отримали підтримку від міста - на встановлення сонячних електростанцій та за придбання генератора.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

У Миколаєві відбулося засідання двох комісій за програмою «Теплий Миколаїв»та щодо компенсації вартості генераторів. Було ухвалено позитивні рішення по всім запитам ОСББ, які розглядалися у цей день.

Ухвалено рішення по чотирьом ОСББ, які отримали фінансову підтримку від Миколаївської міської ради на впровадження енергоефективних заходів, а саме на встановлення СЕС. Окрім цього, одному ОСББ погодили компенсацію 50% вартості придбаного генератора.

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Також нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.