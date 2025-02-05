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У лікарнях Миколаєва встановили шість сонячних електростанцій за два роки

У медзакладах Миколаєва встановили шість сонячних станцій. Ілюстраційне фото: Агенція розвитку МиколаєваНа дахах лікарень Миколаєва встановили шість сонячних станцій. Ілюстраційне фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електространцій на дахах медичних закладів.

Про це у вівторок, 4 лютого, розповіла директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради Алла Луцька, пишуть «МикВісті».

За її словами, під час блекаутів операційні повинні продовжувати працювати, а медична допомога має надаватися безперервно, оскільки хворі люди продовжують надходити.

«Ми закцентували свою увагу на соціальних об'єктах, такі як лікарні з цілодобовим перебуванням пацієнтів на лікуванні. Це дуже важливо, тому що під час блекаутів продовжують працювати операційні та поступати хворі люди, тому медична допомога повинна надаватись цілодобово», — каже Алла Луцька.

Вона зазначила, що першу сонячну електростанцію встановили у 2023 році на даху будівлі дитячої лікарні, потужністю 20 кіловат. Вартість обладнання склала 22 тисячі 214 євро. 

Пізніше ще одну електростанцію встановили на даху міського полового будинку потужністю 60 кіловат. Вартість проєкта — 6 мільйонів 388 тисяч гривень, з яких 1,4 мільйона гривень виділили з міського бюджету. 

На даху багатопрофільної лікарні встановили сонячну станцію потужністю 60 кіловат. Реалізація проєкту коштувала 5,3 мільйона гривень, з них — 50 тисяч виділила міська влада.

Також виконали капремонт електричних мереж в частині встановлення сонячних електростанцій потужністю 18 кіловат на даху геріатричного пансіонату. Зараз там проходять пусконалагоджувальні роботи. На встановлення витратили 1,1 мільйона гривень, 50 тисяч — з міського бюджету.

Крім цього, ще у двох міських лікарнях встановили сонячні електростанції. Їх потужність складає 150  кіловат та 100 кіловат для компенсації власного споживання електроенергії лікарнями. 

Нагадаємо, на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії. 

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