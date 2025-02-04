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У Миколаєві на обʼєктах водоканалу встановлять сонячні станції — €300 тис. дадуть партнери з Данії

Сонячні електростанції, які будуть встановлені на обʼєктах водоканалу. Фото: Департамент енергетикиСонячні електростанції, які будуть встановлені на обʼєктах водоканалу. Фото: Департамент енергетики

На обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії. 

Про це у вівторок, 4 лютого, розповіла директорка департаменту енергетики Миколаївської міськради Алла Луцька, пишуть «МикВісті».

Як розповіла Алла Луцька, директорка департаменту енергетики Миколаївської міськради, вже підготовлено технічні умови, і зараз триває розробка проєктів для чотирьох об’єктів.

— Кошти на ці проєкти виділяються датською компанією «DRC» в рамках ініціативи з підвищення енергетичної стійкості міста та сприяння зеленому переходу. Основний фінансовий ресурс буде спрямований на енергетику, а конкретно — на встановлення сонячних електростанцій на об’єктах водопостачання та каналізації. Зараз вже завершено попереднє прорахування технічних умов та техніко-економічного обгрунтування для встановлення сонячних електростанцій. Наразі ведеться розробка проєктної документації для чотирьох об’єктів, – сказала вона.

Проєкт коштує 300 тисяч євро, а роботи розпочнуться в 2025 році. Сонячні панелі встановлять на таких об’єктах:

  • насосна станція «Велика Корениха»;
  • очисні споруди «Варварівка»;
  • насосна станція «Матвіївка»;
  • очисні споруди «Матвіївка».

Нагадаємо, що сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії мали встановити у Миколаївській обласних дитячих лікарнях Баштанки, Березанки, Вознесенська, Миколаївській дитячій лікарні №2, а також ЦПМСД №4 і №6.

Також нагадаємо, що Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.

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