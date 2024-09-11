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Ще три лікарні на Миколаївщині забезпечать сонячними панелями, — облздоровʼя

Сонячні панелі в лікарні у Березанці, фото: «МикВісті»Сонячні панелі в лікарні у Березанці, фото: «МикВісті»

Ще в трьох медичних закладах Миколаївської області встановлять сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника обласного управління охорони здоров’я Олег Бабін під час брифінгу у вівторок, 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Посадовець зазначив, що всі лікарні області забезпечені необхідними джерелами альтернативної енергії, зокрема генераторами та паливом для їх роботи. Наразі в медичних закладах встановлюють сонячні панелі для роботи під час відсутності світла.

— Враховуючи можливі відключення електроенергії, для забезпечення енергетичної автономності в закладах охорони здоров’я встановлені сонячні панелі. Це, зокрема, Миколаївська обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарні, Миколаївська дитяча лікарня №2, а також ЦПМСД №4 і №6. Наразі тривають роботи з встановлення цих систем на Первомайській центральній багатопрофільній лікарні, міській лікарні №3, а також Снігурівській лікарні, — розповів Олег Бабін.

У подальшому в програму буде включено поліклініку у місті Вознесенськ та медичний заклад у Нечаянській громаді.

Нагадаємо, Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.

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