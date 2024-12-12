Мер Миколаєва Сєнкевич хоче перетворити місто на «енергетичний острів»: що це означає

У Миколаєві планують створити енергетичний острів для забезпечення містян теплом під час блекаутів. Олександр Сєнкевич. Фото: архів «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

Про це він заявив в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, так званий «енергетичний острів» у Миколаєві дозволить забезпечити місто електроенергією хоча б на кілька годин під час тривалих відключень електрики.

— За підтримки міжнародних партнерів ми займаємося питанням газової генерації. У нас є план створити у Миколаєві окремий енергетичний острів, щоб завдяки власним генераційним потужностям давати електроенергію хоча б погодинно під час тривалих вимкнень світла, – сказав він.

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Олександр Сєнкевич зазначив, що Миколаїв має два основні підприємства для теплопостачання: комунальне «Миколаївоблтеплоенерго», яке вже забезпечене генераторами, та державна теплова електростанція (ТЕЦ). Проте на ТЕЦ ситуація складніша через велику кількість підкачувальних підстанцій, для яких необхідно закупити додаткові дизель-генератори.

— У нас два підприємства, які забезпечують місто теплом. «Миколаївоблтеплоенерго» добре підготувалося, воно забезпечене генераторами на випадок вимкнення електрики. Хоча, як відомо, це дороге задоволення. Та все ж під час останнього відключення ми мали збої по трьох котельнях… А ось у ТЕЦ, яка перебуває у державній власності, ситуація важча, бо у них велика кількість підкачувальних підстанцій. Тому сама ТЕЦ хоч і працювала, але не всі споживачі були з теплом. Зараз будемо намагатися обладнати всі їхні підстанції дизель-генераторами, – сказав він.

Мер також підкреслив проблему з ручним запуском генераторів, коли вимикається електропостачання через нестачу працівників.

— Проблема ще й у тому, що генератори не можна запускати віддалено. При вимкненні світла треба мати працівників, які б їхали туди і вмикали кожен вручну. Зараз ми формуємо такі групи, але людей не вистачає. Вирішуємо цю «задачу комівояжера», – додав мер.

Раніше, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив ситуацію з відключеннями електроенергії на Миколаївщині, зазначивши, що область, попри наявність власних джерел генерації, змушена дотримуватися загальних енергетичних правил України.

Нагадаємо, що енергетичну інфраструктуру Миколаївської області планують модернізувати відповідно до стандартів Євросоюзу.

За словами виконуючого обовʼязки директора «Миколаївобленерго» Вадима Данилків, це потрібно для того, щоб вже зараз область отримувала від європейських країн допомогу — енергетичне обладнання.