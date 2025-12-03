Журналістам відкриють доступ до будівлі міськради Миколаєва за індивідуальними картками, — Сєнкевич

Міську раду Миколаєва відкриють для ЗМІ за індивідуальними картками. Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що журналістам відкриють доступ до будівлі міської ради. Вхід буде можливий за наявності персональної картки.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Нині посадовці готують спеціальне Положення про доступ до адмінбудівлі.

— Найближчим часом це буде задіяно. Буде Положення про доступ до будівлі. Треба не забувати, що ми працюємо в умовах війни. У цій будівлі знаходиться велика кількість людей. Є правила роботи таких закладів, і ми маємо довести їх до логічного та законного стану, — сказав Олександр Сєнкевич.

Журналісти зможуть заходити до міськради за індивідуальними картками. Мер наголосив, що міська влада повинна мати можливість перевірити особу кожного, хто заходить у приміщення.

— Це працюватиме за індивідуальними картками. Нам треба особисто пересвідчитись в особі тієї людини, яка заходить, — пояснив він.

Крім того, з нового року миколаївських журналістів почнуть запрошувати на апаратні наради, доступа до яких у ЗМІ не було з початку повномасштабного вторгнення.

— Як і обіцяв, з нового року будемо запрошувати ЗМІ на апаратні наради, які ми проводимо раз на місяць. З попередньою реєстрацією, щоб журналісти могли прийти і послухати, чим живе місто, — додав він.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте практика щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ. У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

У червні 2024 році у Миколаївській міській раді запровадили нові правила доступу для представників засобів масової інформації. Журналісти могли потрапити до будівлі лише за запрошенням посадовців. Вже у липні поліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження через недопуск журналістів онлайн-медіа «НикВести» до будівлі міськради.

Але, як стало відомо у березні 2025 року, правоохоронці закрили справу, бо не знайшли підстав для подальшого розслідування.