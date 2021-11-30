В мэрии Николаева рассказали, что доступ в здание городского совета ограничен в связи с постановлением Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования».

Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета горсовета Андрей Волков, говорится в материале «Медиа-ситуация в Николаеве: Новые правила на доступ в городской совет».

— Я обращаю внимание, что этот вопрос урегулирован также и в областном совете. На этот счет у нас есть замечания от определенных правоохранительных органов. Этот вопрос урегулирован постановлением Кабинета Министров №939, оно находится «для служебного пользования». Для того чтобы с ним ознакомиться, я думаю, вам необходимо получить доступ к соответствующей информации или обратиться в Кабинет министров, чтобы они сняли соответствующий гриф с этого постановления, – сказал Андрей Волков.

Он также заверил, что права журналистов и граждан не будут нарушены, поскольку их будут и дальше пропускать в здание городского совета.

— Мы обязаны выполнять действующее законодательство. Поэтому эти меры были введены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Мы не ограничиваем право граждан быть в помещение городского совета, но если гражданин хочет находиться, мы должны знать, какой гражданин зашел в помещение и когда он его покинул. Не больше и не меньше. Делать какие-то преграды для граждан для того, чтобы они не добрались до здания – у нас нет такой цели вообще. Основная цель – исключительно контроль, – сказал Андрей Волков.

Напомним, в начале ноября 2021 года в Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов. Тогда управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков прокомментировал данные ограничения. Он напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения Службы безопасности Украины. Выяснилось, что по их результатам СБУ направила письмо с требованиями контролировать всех посетителей мэрии Николаева. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После чего охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

Позже управляющий делами исполкома Андрей Волков озвучил ещё одну версию, почему ограничили доступ в здание городского совета для журналистов. По его словам, одной из проблем для чиновников является то, что всё сказанное ими превращается в новость, отчего они испытывают дискомфорт и не могут на рабочих совещаниях в присутствии СМИ вести себя также, как в их отсутствие.

Несколькими месяцами ранее в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов.