В николаевской мэрии рассказали, что теперь журналистов будут пускать только на «публичные» мероприятия, список которых определяют выборочно.

Об этом в комментарии MK.NEWS рассказал управляющий делами исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Волков.

Он отметил, что теперь охранникам на первый этаж спускается план публичных мероприятий, которые будут проходить в здании городского совета. Журналисты, приходя в горсовет, говорят на какое мероприятие и тогда их пропускают.

— Если они хотят взять какой-либо комментарий или прийти к должностному лицу — у нас для этого есть информационный отдел, возглавляет его Екатерина Сильман, с ней всегда можно связаться и договориться. Если есть какие-то проблемы, всегда можно связаться со мной, — сказал Андрей Волков.

Он добавил, что у всех чиновников есть встречи и совещания, которые «не закрытые», но рабочие, а в отсутствии журналистов они ведут себя «более открыто».

— Какие-то совещания не закрытые, но рабочие, и чтобы люди себя вели более открыто и не замыкались, не начинали отыгрывать публичную картинку — мы проводим их в рабочем порядке, — сказал управделами исполкома.

Андрей Волков также предложил, если у журналистов есть необходимость, чтобы рабочие какие-то совещания стали публичными, сформировать свои предложения, а чиновники их рассмотрят. В пример он привел аппаратные совещания, которые просили открыть журналисты, поэтому теперь раз в месяц проводит такие заседания публично.

— Мы не можем постоянно проводить совещания публичными, поскольку в таком случае у нас не будет оставаться времени на текущую работу и выполнение задач. Проведя время в таких совещаниях, мы потом остаемся после рабочего дня, до 21.00, пытаясь расписать текучку и пообщаться с нашими сотрудниками, у которых возникают какие-то вопросы. Здесь нужно учитывать человеческий фактор, в сутках 24 часа и какое-то определенное время рабочее. И мы не можем всё время проводить в публичных мероприятиях. Мы не против, конечно, проводить, но есть текучка, — оправдался Андрей Волков.

При этом он заявил, что в мэрии нет никаких кулуарных договоренностей, а «есть рабочий процесс», и повторил, что в присутствии журналистов некоторым чиновником сложно говорить.

— Мы понимаем, что, когда приходят журналисты, их основная задача осветить деятельность. Люди начинают думать, как ответить на этот вопрос, потому что он своеобразно будет освещен. Когда люди общаются в свободной манере, они могут выразить свою мысль не подготовлено. И человек имел ввиду что-то одно, но, когда он сказал какую-то фразу, её восприняли иначе. Мы потом часто имеем, что доносится публично не та основная идея, которая имелась ввиду. Это влияет на субъективное восприятие информации. Когда присутствует журналист, люди начинаются задумываться, стоит, не стоит говорить, и как правильно сказать, — отметил он.

По мнению Андрея Волкова, одна из проблем для чиновников, что всё сказанное ими превращается в новость, отчего они испытывают дискомфорт и не могут на рабочих совещаниях в присутствии СМИ вести себя также, как в их отсутствие.

— У нас есть часть сотрудников, которые являются нормальными специалистами, но им тяжело порою вменяемо изъясниться. Люди просто замыкаются — это нормальный фактор. А что касается кулуарностей, тогда всё, что не освещается журналистами, является кулуарной договоренностью. На мой взгляд, это не совсем верная трактовка, — подытожил управделами.

Напомним, в начале ноября в Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов.Тогда Андрей Волков напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения СБУ. Выяснилось, что по их результатам руководству органа местного самоуправления направили письмо. В соответствии с требованиями СБУ в мэрии попытаются контролировать всех посетителей. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После этого охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

Также летом в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов.

Отметим, что в июле городской голова Николаева Александр Сенкевич начал раз в месяц проводить аппаратные совещания в городском совете в открытом режиме, с доступом на них представителей средств массовой информации.