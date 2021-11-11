В Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов — пока в тестовом режиме.

Об этом в комментарии НикВести рассказал управляющий делами исполнительного комитета мэрии Андрей Волков.

Так, на входе в здание горсовета в обязательном порядке проверяют наличие сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.

Другие ограничительные меры начали тестировать на прошлой неделе. Андрей Волков напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения СБУ. Выяснилось, что по их результатам руководству органа местного самоуправления направили письмо.

— Я могу зачитать только отдельный абзац, что отмечает Служба безопасности: «В результате ненадлежащего осуществления при обеспечении пропускного режима осмотра и проверки лиц из числа должностных лиц горсовета и посетителей учреждения создаются предпосылки доставки в административное здание оружия и других запрещенных для оборота в Украине предметов, которые могут быть использованы как элементы самодельных взрывных устройств», — процитировал Андрей Волков.

В соответствии с требованиями СБУ в мэрии попытаются контролировать всех посетителей. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После этого охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

— Это в первую очередь не ограничение, а контроль. Уже не первый раз отмечает Служба безопасности Украины, что Николаевская область входит в желтый уровень террористической опасности, поэтому мы должны принимать такие меры. Это не мы сами себе придумали, — подчеркнул управляющий делами исполнительного комитета.

Согласно Положению о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий, в зависимости от имеющейся информации об угрозе совершения или совершении террористического акта устанавливаются следующие уровни террористических угроз:

«серый (возможная угроза)» — при наличии факторов (условий), способствующих совершению террористического акта;

«синий (потенциальная угроза)» — при наличии информации, требующей подтверждения, о подготовке к совершению террористического акта;

«желтый (вероятная угроза)» — при наличии достоверной (подтвержденной) информации о подготовке к совершению террористического акта;

«красный (реальная угроза)» — в случае совершения террористического акта.

Андрей Волков добавил, что пропускная система пока работает в пробном режиме — руководство хочет посмотреть, какие проблемы могут возникнуть. Ожидается, что ограничения для посетителей будут работать и в «зеленой» зоне, после снятия карантинных мер. Что касается журналистов, на них распространяются такие же меры, как и для обычных посетителей.

— Списки всех мероприятий в городском совете мы будем направлять нашим охранникам. Журналисты говорят, на какую комиссию (совещание, брифинг, сессию и т. д., — прим.) он идет, охранник видит, что это в списке есть, будут пропускать. Чтобы под маской журналистов не заходили другие лица, решающие свои непонятные проблемы, — объяснил Андрей Волков.

Напомним, летом в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов, которую планировали осуществить до конца текущего года.