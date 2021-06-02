В горсовете ведутся дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов, которую планируют осуществить до конца текущего года.

Об этом упомянул управляющий делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрей Волков в эфире программы «Диалог» на телеканале Март.

Как известно, при входе в Николаевский городской совет установят турникеты с системой считывания карт. Возможно, добавят также функцию распознавания лиц. Их разместит победитель тендера, ЧП «КОМИНТЕРН», до 31 декабря 2021 года.

Ведущий программы Александр Матюшенко задал вопрос о том, повлияют ли нововведения на условия работы журналистов, которые должны беспрепятственно попадать на сессии и другие мероприятия в мэрии.

— Сейчас прорабатывается вопрос о том, должны ли мы вообще регламентировать их (журналистов, — прим.) деятельность или оставить ее в свободном доступе. Были случаи, когда к нам приходили лица, представлявшиеся журналистами, потом они делали беспорядок в здании городского совета. Мы не хотим допускать такого хаоса, — ответил Андрей Волков.

По его словам, из-за подобных инцидентов возникают неприятные моменты в общении с другими журналистами, работниками горсовета и сотрудниками правоохранительных органов. Благодаря новым турникетам хотят предотвратить эти ситуации.

Однако, как утверждает Андрей Волков, главной задачей новой системы остается фиксирование времени работы сотрудников мэрии, а не создание помех для работы СМИ.

— Система не будет сопротивляться входу (журналистов, — прим.) и свободному общению. Контроль людей, которые пребывают в здании, и контроль рабочего времени — все, чего мы хотим от этой системы. Блокировки, какие-то преграды — для нас такой цели не стоит. Если журналисты хотят пообщаться, мы не против, пусть предупреждают чиновника, чтобы не было накладок, — добавил Андрей Волков.

Напомним, 28 мая журналист НикВести Катерина Середа опубликовала в блоге материал об актуальных проблемах свободы слова в Николаеве. Среди них — цензура, препятствование деятельности СМИ и обесценивание информации.