При входе в Николаевский городской совет установят турникеты с системой считывания карт. Возможно, добавят также функцию распознавания лиц.

По данным системы публичных закупок ProZorro, стоимость оборудования составит почти 200 тысяч гривен.

Три тумбовых турникета-трипода китайской компании Hikvision, которая является лидером на рынке продуктов видеонаблюдения, а также заглушку и станцию управления разместит победитель тендера, ЧП «КОМИНТЕРН». Окончательная стоимость услуги составила 199 тысяч 700 гривен с учетом НДС.

Согласно требованиям заказчика, турникетами можно будет управлять дистанционно. Аппаратура будет оснащена технологиями голосовых предупреждений, специального шифрования конфиденциальных данных, возможностью автоматического открытия в аварийной ситуации и другими функциями. Кроме того, возможно введение системы распознавания лиц.

Турникеты будут выполнены из нержавеющей стали. Они должны пропускать не менее 30 людей в минуту и иметь в памяти минимум 60 тысяч карт. Такие новшества появятся в мэрии до 31 декабря 2021 года.

20 мая НикВести писали, что в ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.