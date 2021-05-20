В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.
Об этом во время заседания сессии Николаевского городского совета сообщил начальник областного управления патрульной полиции Виталий Данила, передает корреспондент НикВести.
— В ближайшее время, благодаря тому, что горисполком согласовал данные места (размещения, — прим.), в Николаеве заработают 9 камер автофиксации нарушений скоростного режима, как в городе Киеве, — сказал Виталий Данила.
Он добавил, что это немалое количество для Николаева, поскольку в соседней Одессе, где проживает больше миллиона населения, таких камер будет 14.
Также начальник управления патрульной полиции отметил, что средства на покупку камер выделялись из госбюджета, а от местных властей просят содействия в их установке и подключении к электросети.
Напомним, подобную камеру установили на николаевском участке трассы М-05 «Киев — Одесса».
В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.
Об этом во время заседания сессии Николаевского городского совета сообщил начальник областного управления патрульной полиции Виталий Данила, передает корреспондент НикВести.
— В ближайшее время, благодаря тому, что горисполком согласовал данные места (размещения, — прим.), в Николаеве заработают 9 камер автофиксации нарушений скоростного режима, как в городе Киеве, — сказал Виталий Данила.
Он добавил, что это немалое количество для Николаева, поскольку в соседней Одессе, где проживает больше миллиона населения, таких камер будет 14.
Также начальник управления патрульной полиции отметил, что средства на покупку камер выделялись из госбюджета, а от местных властей просят содействия в их установке и подключении к электросети.
Напомним, подобную камеру установили на николаевском участке трассы М-05 «Киев — Одесса».