В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.

Об этом во время заседания сессии Николаевского городского совета сообщил начальник областного управления патрульной полиции Виталий Данила, передает корреспондент НикВести.

— В ближайшее время, благодаря тому, что горисполком согласовал данные места (размещения, — прим.), в Николаеве заработают 9 камер автофиксации нарушений скоростного режима, как в городе Киеве, — сказал Виталий Данила.

Он добавил, что это немалое количество для Николаева, поскольку в соседней Одессе, где проживает больше миллиона населения, таких камер будет 14.

Также начальник управления патрульной полиции отметил, что средства на покупку камер выделялись из госбюджета, а от местных властей просят содействия в их установке и подключении к электросети.

Напомним, подобную камеру установили на николаевском участке трассы М-05 «Киев — Одесса».