Иллюстративное фото

На трассе М-05 «Киев — Одесса» заработает камера фиксации нарушений — она будет наблюдать за безопасностью движения на дороге.

Об этом написал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам правоохранителя, подобный опыт успешно применяют в Киеве, Киевской и Львовской областях.

— На 294 км + 260 (47.974214384 30.309845019) автодороги М-05, пгт Кривое Озеро в направлении Киева. Местоположение камеры автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на нем нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП, — очертил местоположение устройства Алексей Билошицкий.

Ранее НикВести сообщали, что в Киеве по состоянию на 18:00 2 июня система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала 33176 нарушений скоростного режима. Это почти на 40% меньше, чем днем ранее.