В Киеве по состоянию на 18:00 2 июня система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала 33176 нарушений скоростного режима. Это почти на 40% меньше, чем днем ранее.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 33176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах, — сказал Арсен Аваков.

Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем такие камеры заработают в регионах по всей стране.