В Киеве по состоянию на 18:00 2 июня система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала 33176 нарушений скоростного режима. Это почти на 40% меньше, чем днем ранее.
Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.
— Сегодня по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 33176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах, — сказал Арсен Аваков.
Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем такие камеры заработают в регионах по всей стране.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
В Киеве по состоянию на 18:00 2 июня система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала 33176 нарушений скоростного режима. Это почти на 40% меньше, чем днем ранее.
Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.
— Сегодня по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 33176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах, — сказал Арсен Аваков.
Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем такие камеры заработают в регионах по всей стране.