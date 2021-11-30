Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради

Миколаївська міська рада, фото "НикВести"

У Миколаївській міській раді вирішили ввести нові правила щодо доступу громадськості до будівлі.

10 листопада у соціальній мережі «Фейсбук» місцева жителька Міла Юрченко опублікувала знімок оголошення, у якому йдеться про обмеження доступу громадян до будівлі Миколаївської міської ради.

«Вхід до будівлі міської ради заборонений для всіх, крім: міського голови, радників міського голови, співробітників міської ради та депутатів міської ради», - йдеться у оголошенні.

Вказується також, що у випадку входу до будівлі міської ради відвідувачів, необхідно повідомити, до кого прийшов відвідувач, після чого працівник мерії має зустріти відвідувача особисто. Всі дані щодо відвідувачів мають заноситись до відповідного журналу відвідувань охороною міської ради.



«Сьогодні, щоб потрапити до будівлі міської ради , одного сертифікату або тесту ПЛР було вже замало. Охорона пропускає лише , якщо за вами особисто вийде особа, до якої ви прийшли, та за ручку проведе ! На запитання стосовно законності нововведення, сують папірець. Хтось може пояснити , що це за папірець і як його взагалі можна назвати? Чи це нова форма діловодства? Розпорядження? Тоді постає питання, за чиєю вказівкою? Де печатка та підпис і чому не державною мовою? Чи є законною вимога? Олександре Сєнкевичу, задаюсь питанням, я точно прийшла до державної установи, чи до якоїсь приватної лавки? Охоронці на всі ці питання відповіді так не знайшли, як і іншого документу», - написала Міла Юрченко у своєму фейсбуці.

У коментарі місцевому виданню «НикВести», керуючий справами виконкому Андрій Волков розповів про те, що у міській раді у тестовому режимі запустили систему обмежень для відвідувачів та журналістів. На вході до будівлі у всіх обов’язково перевіряють наявність сертифіката про вакцинацію від COVID-19 або довідки про одужання.

Андрій Волков повідомив, що у мерії намагаються контролювати усіх відвідувачів на вимогу Служби безпеки України.

Очікується, що обмеження для відвідувачів будуть працювати і в «зеленій» зоні, після зняття карантинних обмежень. Що стосується журналістів, то на них розповсюджуються такі ж заходи, як і для звичайних відвідувачів.

«Списки усіх заходів у міській раді ми будемо направляти нашим охоронцям. Журналісти кажуть, на яку комісію йдуть, охоронець бачить, що у цьому списку є, будуть пропускати. Щоб під маскою журналістів не заходили інші особи, які вирішують незрозумілі проблеми», - сказав Андрій Волков.

Це питання обговорювалось під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 24 листопада. Член виконкому Микита Плєханов звернув увагу на відсутність у публічному доступі будь-яких розпоряджень щодо обмеження доступу до будівлі міської ради та необхідність реєстрації відвідувачів.

«Хотів би звернути увагу на ситуацію, яка у нас склалась на першому поверсі, а саме обмеження миколаївців у доступі до міської ради. Я почав вивчати це питання, кілька тижнів спостерігав і спочатку думав, що це пов’язано лише з карантинними обмеженнями. Але ми побачили роз’яснення керуючого справами для журналістів, і виявилось, що це не просто карантинні заходи, а це хочуть впровадити на постійній основі. Я вважаю, що це порушує норми статті 4 Закону України про самоуправління, а саме про народовладдя, гласність та законність. Враховуючи, що на сайті міської ради будь-якого розпорядження окрім від 27 жовтня від міського голови про те, що доступ до міської ради обмежується лише сертифікатами та тестами у людини, що у неї відсутній ковід, питання що людина повинна записуватися, чи вона не може зайти, чи повинен до неї спускатися співробітник - фактично обмежує, порушує права миколаївців…», - сказав Микита Плєханов.

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков у свою чергу пояснив, що обмеження регулюються постановою Кабінету міністрів України з грифом «Для службового користування». Він запевнив, що права журналістів і громадян загалом жодним чином не будуть порушені.

«Я звертаю увагу, що це питання врегульовано також і в обласній раді. З цього приводу у нас є зауваження від певних правоохоронних органів. Це питання врегульовано постановою Кабінету міністрів №939, вона знаходиться «для службового користування». Для того, щоб з нею ознайомитись, я гадаю, вам необхідно отримати доступ до відповідної інформації, або звернутися до Кабінету міністрів, щоб вони зняли відповідний гриф з цієї постанови. Ми зобов’язані виконувати чинне законодавство. Тому ці заходи були запроваджені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Ми не обмежуємо право громадян бути у приміщення міської ради, але якщо громадянин хоче перебувати, ми повинні знати, який громадянин займов до приміщення і коли він його покинув. Не більше та не менше. Чинити якихось перепон для громадян для того, щоб вони не дісталися до будівлі - у нас немає такої взагалі мети. Основна мета - виключно контроль», - пояснив Андрій Волков.

Також, у коментарі місцевому виданню «MK.NEWS» посадовець пояснив нововведення щодо доступу представників ЗМІ до будівлі ради у випадку відсутності там публічних та анонсованих заходів. За його словами, якщо журналіст хоче отримати коментар якогось посадовця - він має звернутись до очільниці інформаційного відділу мерії.

«Якщо вони (журналісти, - прим.) хочуть отримати коментар або прийти до посадовця - у нас для його є інформаційний відділ, його очолює Катерина Сільман, з нею завжди можна зв’язатися і домовитися. Якщо є якісь проблеми, завжди можна зв’язатися зі мною. У всіх посадовців є робочі зустрічі, наради, але ми знайдемо можливість, щоб журналісти взяли свій коментар, ознайомились із документами. У нас логіка така: достатньо нарад проходить просто рбочих, і у нас немає просто фізично можливості запрошувати журналістів. Плюс, якісь наради не закриті, але робочі, і щоб люди вели себе більш відкрито, не замикались, не починали відігрувати публічну картинку - ми проводимо їх у робочому порядку», - сказав Андрій Волков.

Він запропонував журналістам сформувати свої пропозиції у випадку, якщо вони хочуть, щоб певні наради були публічними, а посадовці розглянуть таке звернення. Як приклад, він навів апаратні наради при міському голові, які журналісти просили зробити відкритими - тепер раз на місяць у мерії Миколаєва проводиться розширена нарада, на яку запрошуються представники ЗМІ.

Ситуацію із доступом журналістів до мерії прокоментував юрист ІМІ Роман Головенко. Він зазначив, що законодавство, а саме Закон "Про доступ до публічної інформації" гарантує всім "доступ до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством" (п. 4 ст. 3). Це засідання міської ради, виконавчого комітету та ін. колегіальних органів, які самостійно приймають обов'язкові для певних приватних суб'єктів рішення. Інші наради, робочі зустрічі й т.п. не є настільки формалізованими, а режим їх роботи не настільки врегульований.

«Суто технічно чиновники можуть змінити час проведення наради, кабінет, де вони проводяться, й ніхто сторонній про них не дізнається. Теоретично, якусь частину інформації, оголошуваної на робочих нарадах, чиновники могли б навіть робити з обмеженим доступом (як службову - п. 1 ч. 1 ст. 9 того Закону; при умові, що інформація задокументована). Я не можу сказати, що будь-яка нарада в мерії повинна бути відкритою для громадськості та журналістів. Ступінь відкритості залежить від того, які саме питання розглядаються, а також від тої управлінської культури й культури взаємин тергромади з мерією, які склалися.

Щодо доступу в мерію громадян, то очевидно, чиновники мають на увазі "Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939. Я в жодному іншому органі не бачив, щоби недопуск в приміщення загалом обгрунтовували цим документом. На ньому дійсно стоїть гриф ДСК, що суперечить ч. 8 ст. 6 Закону "Про доступ до публічної інформації" (це колишня ч. 7 статті), тобто закритими мали б бути лише певні частини документа. Нормативний акт не може регулювати поведінку громадян, якщо він не оприлюднений (ч. 2 ст. 57 Конституції). У мерії можуть існувати спеціальні кімнати, де обробляється інформація з обмеженим доступом, але це лише окремі закриті кімнати, а не вся будівля загалом», - зазначив Роман Головенко.

За час введення в дію нового порядку доступу громадськості до будівлі мерії не зафіксовано жодного випадку перешкоджання діяльності журналістів через недопуск їх до міської ради. Залишається сподіватись, що посадовці не будуть зловживати та штучно створювати перепони у діяльності засобів масової інформації у Миколаєві.

Катерина Середа, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House