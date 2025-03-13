Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

Поліція не знайшла складу злочину у недопуску журналістів МикВісті до міськради, архівне фото

Поліція Миколаєва припинила кримінальне провадження, розпочате після недопуску журналістів до будівлі міської ради.

Як зазначено у відповіді начальника відділу дізнання Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Кирила Барашковського на запит регіональної представниці Інституту масової інформації Катерини Середи, підстав для подальшого розслідування не виявлено.

Нагадаємо, у травні 2024 року журналісти «МикВісті» намагалися потрапити до міськради після апаратної наради, щоб отримати коментарі від посадовців. Однак їх не пропустили, пояснюючи це новими правилами пропускного режиму. Відповідно до них, представники медіа можуть відвідувати будівлю лише за одноразовими електронними перепустками, оформленими через організаційний відділ міськради, і виключно у супроводі працівників відділу інформаційного забезпечення.

26 липня 2024 року після публікації Інституту масової інформації поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Проте у ході слідства правоохоронці не виявили складу злочину.

«22 жовтня 2024 року кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.1. ст. 284 КПК України (відсутність складу злочину, — прим.). На цей момент постанова про закриття справи не скасована», — йдеться у відповіді поліції.

Відповідь поліції на запит щодо розслідування недоступу журналістів до міськради Миколаєва. Скриншот Катерини Середи

«Незважаючи на численні позитивні зміни, активність журналістів у Миколаєві відкриває важливі питання щодо забезпечення повної відкритості та відповідальності влади. Закриття кримінальної справи за фактом недопуску журналістів до мерії підкреслює необхідність посилення контролю за дотриманням прав представників медіа. Це стає сигналом для подальшого вдосконалення діалогу між владою та журналістами, адже лише через відкритий обмін інформацією можливо досягти повної підзвітності та збереження довіри суспільства до державних інститутів», — прокоментувала закриття кримінальної справи у своєму блозі представниця Інституту масової інформації в Миколаївській області Катерина Середа.

Нагадаємо, голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова заявила, що особисто стикнулася з проблемою доступу до будівлі міської ради.

Сєнкевич: Миколаїв хоче стати прикладом прозорості міської влади

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наприкінці 2023 року заявив, що вважає Миколаїв «зразковим прикладом прозорості». Тоді в інтерв‘ю виданню LIGA.net мер Миколаєва, відповідаючи на питання «Ви вважаєте Миколаїв найвідкритішим містом?» відповів ствердно.

Реклама

— Нас перевіряла поліція, нас перевіряли всі — і всі були дуже задоволені і здивовані, що в нас такий рівень підготовки, — сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Тоді він заявив, що вважає, що інші міста України мають брати приклад з Миколаєва.

У вересні 2023 року консалтингова компанія Deloitte провела перевірку належного управління та доброчесності на КП «Миколаївводоканал». Тоді міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у майбутньому таку перевірку пройдуть і інші комунальні підприємства та установи.

— Ми хочемо, щоб наш антикорупційний департамент працював більш ефективно. У нас є підприємства, які використовують бюджетні кошти, вони також повинні пройти ці процедури, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва вважає основною умовою підтримки від міжнародних партнерів — прозору роботу всіх підрозділів у структурі управління мерії міста.

— Миколаїв хоче стати прикладом для інших міст в напрямку прозорості процесів та використання бюджетних коштів, — сказав він.

У червні минулого року Міжнародний республіканський інститут (IRI) представив результати Дев’ятого муніципального опитування, у якому дослідили соціально-політичну ситуацію в регіонах, зокрема, настрої населення та рівень задоволеності якістю послуг, які надає місцева влада. Результати дослідження показали, що, зокрема, діяльність Миколаївської міської ради схвалюють 35% містян, а мера міста підтримують 36% жителів Миколаєва. Коментуючи результати опитування, який показав, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що саме медіа відповідальні за формування негативних «настроїв» серед населення.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.