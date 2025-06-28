Уже 8 років судами блукає справа про перешкоджання журналістки «Корабелів.Інфо» в Миколаєві

Євген Базулько. Фото: Кorabelov.info.

Судовий розгляд справи за фактом перешкоджання журналістській діяльності Наталі Бєлової, журналістки видання «Корабелів.інфо», триває вже понад 8 років. Інцидент стався у травні 2014 року під час виборів, коли один з членів виборчої комісії Євген Базулько заважав журналістці виконувати професійні обов’язки: прикривав камеру, грубо поводився та фізично перешкоджав роботі.

Про це йдеться у статті представниці Інституту масової інформації в Миколаївській області Катерини Середи.

Кримінальне провадження за статтею 171 КК України відкрили одразу, проте до суду справу передали аж у 2017 році. Суди першої та апеляційної інстанцій визнали Базулька винним. Після цього він подав касаційну скаргу до Верховного Суду, заявивши про порушення своїх процесуальних прав. У 2023 році Верховний Суд частково задовольнив касацію і повернув справу на повторний розгляд до Миколаївського апеляційного суду.

Наталя Бєлова з “Корабелів.інфо” уже понад десять років вимагає покарання за перешкоджання. Фото: надане Наталею Бєловою

Проте протягом року, з червня 2024 по червень 2025, жодне з п’яти призначених судових засідань не відбулося через неявку обвинуваченого Євгена Базулька. Як повідомила Наталя Бєлова у коментарі ІМІ, адвокат Базулька у суді заявив, що підсудний «не хоче» приходити. У зв’язку з цим суд не може розглядати справу без безпосередньої участі обвинуваченого, щоб не порушити його процесуальні права.

— Справа вже дев'ятий рік блукає судами. А якщо додати попередній досудовий розгляд поліцією — то загалом пішов 12-й рік, як ми не можемо дочекатися сталого результату. Хоча і суд першої інстанції, і Миколаївський апеляційний суд визнали Базулька винним, він подав касацію до Верховного суду, стверджуючи, що при попередньому розгляді начебто були частково порушені його права. Тож Верховний суд повернув справу до апеляції. Але з червня 2024 року він жодного разу не з’явився до суду. Адвокат просто сказав: “не хоче”. Оцінювати перспективи завершення суду не беруся, але сподіваюся, що закон і справедливість нарешті візьмуть верх і поставлять крапку в цій ганебній історії, - сказала Наталя Бєлова.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині закрили 32 справи по порушеннях прав журналістів.