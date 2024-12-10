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Кім: Миколаївщина використовує менше 10% від електроенергії, яку виробляє

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, чому область дотримується загальних енергетичних правил України. Фото: архів «МикВісті»Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, чому область дотримується загальних енергетичних правил України. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив ситуацію з відключеннями електроенергії на Миколаївщині, зазначивши, що область, попри наявність власних джерел генерації, змушена дотримуватися загальних енергетичних правил України.

Про це він розповів в ефірі «Новини.live».

За словами Віталія Кіма, в Миколаївській області працюють атомна станція, вітрові та сонячні електростанції, а також когенераційні установки. Проте область використовує лише до 10% від загальної кількості виробленої енергії.

— Окрім атомної станції (Південноукраїнська АЕС, — прим.), яка 3 гігавати виробляє, у нас ще гігават виробляють вітер і сонце, крім когенерації. А використовуємо ми, мабуть, до 10% те, що виробляє область. Тобто в нас завжди є генерація, в нас не завжди є розподільчі мережі, і ми працюємо на загальну мережу енергетичної України, — сказав Віталій Кім.

Голова ОВА пояснив, що Миколаївщина є частиною загальної енергосистеми України, тому відключення електрики відбуваються відповідно до загальних правил, які стосуються всіх регіонів країни.

— Ми по-джентльменськи так само страждаємо і відключаємося, як і всі області. Україна — рівна. Тому в нас питання з електрикою ніколи не може бути. Питання лише в тому, як важко страждає вся Україна після обстрілів, — додав він.

Обстріл енергетики 28 листопада 

Нагадаємо, що зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсували. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

3 грудня стало відомо, що Миколаївська область відновила пошкоджені енергообʼєкти під час російського обстрілу 28 листопада. 

Також Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС поступово збільшили виробництво електроенергії після обстрілів російських військ минулого тижня.

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