На Миколаївщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів: жителі без світла 4 години на добу

Через блекаут у Миколаєві супермаркети були переповнені місцевими, які хотіли підзарядити гаджети, фото: МикВісті

Миколаївська область відновила пошкоджені енергообʼєкти під час російського обстрілу 28 листопада.

Про це у телемарафоні розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Голова ОВА розповів, що внаслідок перенапруження мережі під час її відновлення після обстрілів сталась додаткова аварія, через яку миколаївці та мешканці області ще майже на добу залишились без світла. Наразі, каже Віталій Кім, мешканці регіону без світла всього 4 години на добу.

— Електрика відновлена у всій області, працюють черги. З 24 годин на добу у людей загалом немає світла по 4 години. Про це вже можна говорити. Коли був масований обстріл і відключили електроенергії, ми досить швидко почали відновлювати і надавати електрику. Але люди увімкнули одночасно прилади і в трьох ділянках перегоріло, стались аварії. Ще майже добу ми це відновлювали. Сподіваюсь, взагалі відключимо графіки, — коментує Віталій Кім.

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Крім того, голова ОВА попросив абонентів сплачувати платіжки за світло.

— Електрикам потрібна допомога. Потрібно, щоб люди сплачували рахунки за світло. Тому що у мене таке враження, що люди, які не сплачують рахунки, більше всіх кричать, де світло, — додав він.

На випадок відключень область забезпечена 3400 генераторами, 26 обʼєктів критичної інфраструктури перейшли на когенерацію, ще 27 — з електрикою. Також на Миколаївщині розгорнуто 402 пункти незламності, які, за словами голови ОВА, повністю усім забезпечені.

— На критичний випадок у нас все готово, — запевнив Віталій Кім.

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.