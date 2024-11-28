На Франківщині 300 тисяч жителів залишилися без світла через обстріли РФ

На Франківщині через удари РФ близько 300 тисяч жителів залишилися без світла. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки Росії 28 листопада по енергетиці Івано-Франківської області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Про це повідомляє «Прикарпаттяобленерго».

Станом на 11:00 в області діють графіки аварійних вимкнень, а також графіки погодинних вимкнень та обмеження потужності для підприємств.

Зазначається, що попри важку ситуацію, енергетичні мережі регіону залишаються стабільними, і ремонтні бригади працюють над відновленням постачання.

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«Важливо: окрім графіків аварійних вимкнень, на Прикарпатті продовжують діяти графіки погодинних вимкнень та графіки обмежень потужності для бізнесу і підприємств. Загалом знеструмлено близько 300 тисяч споживачів області», — йдеться у повідомленні.

Для отримання інформації про відключення світла споживачам рекомендують перевіряти дані на офіційному сайті «Прикарпаттяобленерго» за адресою або номером особового рахунку.

Обстріл енергетики 28 листопада

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокерма – на Миколаївщині.

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці – деякі поїзди рухаються з затримкою.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Також у коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, наскільки місто підготовлене до можливого блекауту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 28 листопада головною мішенню Росії стала енергетика України.