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Мішень — наша енергетика: Зеленський про нову хвилю ударів РФ

Зеленський відреагував на нову хвилю ударів РФ. Фото: president.gov.uaЗеленський відреагував на нову хвилю ударів РФ. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 28 листопада, Росія завдала масового обстрілу по енергетиці України. У кількох областях зафіксували удари «Калібрами» з касетними боєприпасами саме по цивільній інфраструктурі.

 Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

«Від ранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Мішень — наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики», — зазначив він.

Зеленський також зазначив, що в усіх постраждалих областях залучені необхідні ресурси, працюють енергетики, а для населення розгорнуто пункти незламності.

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Президент закликав партнерів до посилення постачання систем ППО, які є ключовими для захисту критичної інфраструктури, особливо у зимовий період.

«Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно», — переконаний Зеленський.

Обстріл енергетики 28 листопада 

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокерма – на Миколаївщині

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91. 

На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці – деякі поїзди рухаються з затримкою.

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