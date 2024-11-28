У Миколаєві на маршрут №91 випустили додаткові автобуси

На маршрут №91 випустили додаткові автобуси, фото: міськрада Миколаєва

«Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91, через відсутність на маршрутах тролейбусів та трамваїв у місті.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

Зазначається, що автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК «Рів’єра» й назад до Балабанівки.

Мер попередив, що також не працюють додатки для відстеження транспорту.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.