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У Миколаєві на маршрут №91 випустили додаткові автобуси

На маршрут №91 випустили додаткові автобуси, фото: міськрада МиколаєваНа маршрут №91 випустили додаткові автобуси, фото: міськрада Миколаєва

«Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91, через відсутність на маршрутах тролейбусів та трамваїв у місті.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

Зазначається, що автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК «Рів’єра» й назад до Балабанівки. 

Мер попередив, що також не працюють додатки для відстеження транспорту.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.

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