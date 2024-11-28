У Миколаєві на маршрут №91 випустили додаткові автобуси
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 28 листопада, 2024
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«Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91, через відсутність на маршрутах тролейбусів та трамваїв у місті.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.
Зазначається, що автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК «Рів’єра» й назад до Балабанівки.
Мер попередив, що також не працюють додатки для відстеження транспорту.
Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.
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