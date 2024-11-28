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Через відключення світла тролейбуси та трамваї в Миколаєві не курсуватимуть

Автономні тролейбуси у Миколаєві, Фото «МикВісті»Автономні тролейбуси у Миколаєві, Фото «МикВісті»

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї в Миколаєві не курсуватимуть.

Про це зранку 28 листопада повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

«Тролейбуси з автономним ходом до 20 км «PTS» рухатимуться на маршрутах міста до моменту розряду батарей (з районів Намив та Північний до Пушкінського кільця). Наразі випускаємо на маршрути додаткові автобуси», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.

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