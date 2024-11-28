«Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів через знеструмлення

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

На залізниці через обстріли росіян знеструмлені ділянки залізниці. Деякі поїзди рухаються з затримкою.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зазначається, що знеструмлено окремих ділянок і є затримка понад 1 годину для 6 поїздів. Наразі там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будуть поступово скорочуватися.

Водночас понад 150 поїздів «Укрзалізниці» прямують за розкладом.

Актуальну інформацію щодо відхилень від розкладу можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що у четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.